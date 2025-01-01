РФ давит пехотой: враг продвигается на востоке с нового плацдарма – DeepState

Армия РФ увидела возможность продвижения, поэтому взялась это реализовывать.

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РФ пытается захватить высоты на Лиманском направлении

Противник уже давно нацелился на местность вокруг реки Жеребец

Российские оккупационные войска пытаются захватить высоты за Ивановкой под Тернами на Лиманском направлении в Донецкой области.

Как сообщает аналитический ресурс Deep State, враг активизирует атаки в направлении села, образовав плацдарм, а также за счет постоянного давления пехотой.

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"Ситуация вокруг села Ивановка в районе Лимана. Уже некоторое время противник активизирует в направлении села, образовав плацдарм и за счет постоянного давления пехотой насыщается в районе населенного пункта с последующим продвижением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник уже давно нацелился на местность вокруг реки Жеребец и постоянно ищет возможность вытеснить подразделения СОУ по всему отрезку Ивановка-Терны-Ямполевка-Торское.

"Наибольшее давление осуществляется на первые две деревни", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что в Ивановке армия РФ увидела возможность продвижения, поэтому взялась это реализовывать.

Также уточняется, что наиболее неприятным будет выход россиян на высоты за самой деревней, "так что сейчас украинские военные делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и оттеснить его, сломав замысел".

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Ранее сообщалось о том, что РФ стягивает резервы и готовит новый штурм. Враг активно атакует укрепления Сил обороны Украины сразу на нескольких направлениях.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ВСУ полностью контролирует ситуацию в Херсонской области. Войска агрессора России ранее пытались перебраться через Днепр на правый берег в направлении Херсона и пробуют зайти на острова с целью захвата плацдармов.

Как сообщал Главред, российские войска активизировали попытки "срезать" Времевский выступ в Донецкой области. Самая сложная ситуация наблюдается на участке Макаровка - Благодатное - Сторожевое. Цель врага - окружить Великую Новоселку, перекрыть логистику и в перспективе оккупировать поселок.

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