Бойцы ВСУ рискуют оказаться в окружении, РФ "срезает" Времовский выступ - DeepState

Самая сложная ситуация разворачивается вокруг Макаровки.

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РФ срезает Времовский выступ / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скриншот из видео

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РФ "срезает" Времовский выступ

Самая сложная ситуация вокруг Макаровки

Бойцы ВСУ рискуют оказаться в окружении

Российские оккупанты пытаются "срезать" Времовский выступ в Донецкой области. Если оккупантам удастся закрепиться на позициях, украинские военные рискуют оказаться в окружении. Об этом сообщает DeepState.

После захвата Благодатного россияне постоянно стягивают пехоту в село малыми группами. РФ продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой. Были зафиксированы попытки заходить в Сторожевое, чтобы занять позиции и закрепиться там.

видео дня

Сейчас самая сложная ситуация наблюдается именно в районе Большой Новоселки на отрезке Макаровка - Благодатное - Сторожевое.

"Все движения направлены на окутывание Большой Новоселки, перекрытие логистики и со временем оккупации поселка", - сообщают аналитики.

Несколько дней назад состоялся частично успешный накат оккупантов на Новый Комар. Врагу удалось засесть в селе. Наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки. Ее захват будет иметь неприятные последствия для украинских военных.

Смотрите видео о ситуации на Времовском направлении:

наступление рф / фото: скриншот

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. В частности из-за давления врага украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана".

Накануне стало известно, что на Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.

Несмотря на сложнейшую ситуацию сейчас Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но положение ВСУ в городе осложнено из-за существенного преимущества россиян в живой силе.

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