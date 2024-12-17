Бойцы ВСУ рискуют оказаться в окружении, РФ "срезает" Времовский выступ - DeepState

Главное:
- РФ "срезает" Времовский выступ
- Самая сложная ситуация вокруг Макаровки
- Бойцы ВСУ рискуют оказаться в окружении
Российские оккупанты пытаются "срезать" Времовский выступ в Донецкой области. Если оккупантам удастся закрепиться на позициях, украинские военные рискуют оказаться в окружении. Об этом сообщает DeepState.
После захвата Благодатного россияне постоянно стягивают пехоту в село малыми группами. РФ продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой. Были зафиксированы попытки заходить в Сторожевое, чтобы занять позиции и закрепиться там.
Сейчас самая сложная ситуация наблюдается именно в районе Большой Новоселки на отрезке Макаровка - Благодатное - Сторожевое.
"Все движения направлены на окутывание Большой Новоселки, перекрытие логистики и со временем оккупации поселка", - сообщают аналитики.
Несколько дней назад состоялся частично успешный накат оккупантов на Новый Комар. Врагу удалось засесть в селе. Наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки. Ее захват будет иметь неприятные последствия для украинских военных.
Смотрите видео о ситуации на Времовском направлении:
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. В частности из-за давления врага украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана".
Накануне стало известно, что на Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.
Несмотря на сложнейшую ситуацию сейчас Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но положение ВСУ в городе осложнено из-за существенного преимущества россиян в живой силе.
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