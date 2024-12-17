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Бойцы ВСУ рискуют оказаться в окружении, РФ "срезает" Времовский выступ - DeepState

Ангелина Подвысоцкая
17 декабря 2024, 21:47
764
Самая сложная ситуация разворачивается вокруг Макаровки.
ВСУ
РФ срезает Времовский выступ / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скриншот из видео

Главное:

  • РФ "срезает" Времовский выступ
  • Самая сложная ситуация вокруг Макаровки
  • Бойцы ВСУ рискуют оказаться в окружении

Российские оккупанты пытаются "срезать" Времовский выступ в Донецкой области. Если оккупантам удастся закрепиться на позициях, украинские военные рискуют оказаться в окружении. Об этом сообщает DeepState.

После захвата Благодатного россияне постоянно стягивают пехоту в село малыми группами. РФ продолжает штурмовые действия между Сторожевым и Макаровкой. Были зафиксированы попытки заходить в Сторожевое, чтобы занять позиции и закрепиться там.

видео дня

Сейчас самая сложная ситуация наблюдается именно в районе Большой Новоселки на отрезке Макаровка - Благодатное - Сторожевое.

"Все движения направлены на окутывание Большой Новоселки, перекрытие логистики и со временем оккупации поселка", - сообщают аналитики.

Несколько дней назад состоялся частично успешный накат оккупантов на Новый Комар. Врагу удалось засесть в селе. Наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки. Ее захват будет иметь неприятные последствия для украинских военных.

Смотрите видео о ситуации на Времовском направлении:

наступление рф
наступление рф / фото: скриншот

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на Кураховском направлении. В частности из-за давления врага украинских бойцов вывели из "Успеновского кармана".

Накануне стало известно, что на Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.

Несмотря на сложнейшую ситуацию сейчас Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. Но положение ВСУ в городе осложнено из-за существенного преимущества россиян в живой силе.

Больше новостей о ситуации на фронте:

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