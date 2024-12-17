Логистика ВСУ под угрозой: оккупанты получили новое задание на Донетчине - Петренко

Оккупационные войска РФ сосредоточились на захвате важного населенного пункта.

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Оккупационные силы несут большие потери, поэтому не могут продвигаться вперед / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Что сказал Петренко:

Оккупанты хотят перерезать пути коммуникации ВСУ

Успехи ВСУ помогли уменьшить интенсивность атак врага в Донецкой области

У противника есть большие резервы для продолжения штурмовых действий

Армия страны-агрессора России получила задание по перерезанию путей коммуникации ВСУ в районе Великой Новоселки, что в Донецкой области. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко.

По его словам, на Времовском направлении враг хочет перерезать все пути снабжения, ведущие к восточной группировке ВСУ на Кураховском направлении. Поэтому сейчас оккупационные силы сосредоточились на Большой Новоселке.

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При этом Петренко отметил, что возвращение контроля ВСУ над населенным пунктом Новый Комар позволило уменьшить интенсивность боевых действий, которая была связана с подтягиванием РФ резервов.

Кроме этого, как известно, россияне постоянно теряют наступательный потенциал из-за действий украинских защитников, направленных на уничтожение врага. Это не дает противнику продвигаться дальше.

"Но, к сожалению, у россиян есть большие резервы. Они их подтягивают и продолжают свои штурмы. И на сегодня мы видим, что такие штурмы произошли как южнее Великой Новоселки, так и севернее - это попытки перерезать коммуникационные каналы, которые ведут к гарнизонам, находящимся в населенном пункте Великая Новоселка", - подчеркнул Петренко.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российская оккупационная армия продолжает наступать на востоке Украины. На некоторых участках врагу удалось продвинуться на расстояние от 600 м до 3 км. Тем временем Силы обороны вернули контроль над отрезком фронта на реке Оскол к югу от Купянска и Купянска Узлового.

Купянск / Инфографика: Главред

Ранее также секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что россияне пытаются обойти Курахово, но возможности его удержать есть.

Накануне стало известно, что украинским войскам удалось отбросить российских оккупантов в районе села Песчаное Покровского района. В самом Покровске вражеских ДРГ нет.

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Что такое 48-я отдельная артиллерийская бригада (48 ОАБр)? 48-я отдельная артиллерийская бригада (48 ОАБр) - соединение в составе Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду, которое по состоянию на конец февраля 2023 года сформировалось полностью. Первые боевые подразделения 48 ОАБр стали в бой в январе 2024 года на Запорожском направлении. Впоследствии артиллеристы бригады участвовали в боевых действиях практически на всех участках фронта.

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