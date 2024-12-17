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К мирным переговорам надо принуждать не Украину: в Польше сделали важное заявление

Марина Фурман
17 декабря 2024, 10:26
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По мнению МИД Польши, к переговорам следует принуждать агрессора, а не жертву.
Сикорский, флаг Украина, флаг Польша
Сикорский сделал заявление относительно переговоров / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • К переговорам следует принуждать агрессора, а не жертву
  • Санкции против РФ нужно усиливать

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Россию нужно принуждать к мирным переговорам, а не Украину. Соответствующее заявление Сикорский сделал в Брюсселе, передает DW.

Он отметил, что США и ЕС должны помочь Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров.

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По мнению МИД Польши, к переговорам следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву.

Он также пообещал усиление санкций против России во время председательства Польши в ЕС.

"При нашем председательстве мы надеемся уплотнить уже наложенные санкции и наложить новые, особенно на так называемый российский теневой флот, то есть на эти очень опасные танкеры, которые приводят к гигантскому загрязнению окружающей среды (...) и сейчас на Азовском море, и которые являются угрозой как геополитической, так и экономической", - подчеркнул Сикорский.

Переговоры Украины и РФ - последние новости

Напомним, как писал Главред со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка, Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит. Украина будет требовать справедливых условий, юридическую базу, принуждение России как агрессора на базе международного права для окончания войны в Украине.

Однако накануне Андрей Ермак заявил, что для сильной позиции на переговорах об окончании войны нашему государству сейчас не хватает вооружения. Также Украине нужны четкие гарантии, что российский диктатор Владимир Путин через два-три года не нападет снова.

Тем временем в Белом доме озвучили позицию относительно переговоров Украины и России. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, президент Владимир Зеленский должен сам решать, когда и при каких условиях садиться за стол переговоров.

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Кто такой Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.

До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.

Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".

"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

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война в Украине Сикорский Польша мирные переговоры с Россией
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