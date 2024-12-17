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"Путин не хочет окончания войны, но готовится к этому": что задумали в Кремле

Юлия Закрепа
17 декабря 2024, 01:40
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Веселовский считает, что окончание конфликта возможно в случае серьезных поражений россиян.
'Путин не хочет окончания войны, но готовится к этому': что задумали в Кремле
Путин не хочет окончания войны, но готовится к худшему / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Ключевые тезисы Веселовского:

  • Украинские дроны и ракеты наносят России серьезный ущерб
  • Как Путин готовится к завершению войны

Чрезвычайный и полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский заявил, что у страны-агрессора России уже подготовили объяснения на случай завершения войны.

По словам дипломата, президент РФ Владимир Путин не хочет завершать войну против Украины. Но окончание конфликта возможно в случае серьезных поражений россиян. Веселовский также добавил, что, например, представительница МИД РФ Мария Захарова уже составила свое заявление с пояснениями, передает РБК-Украина.

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"У Захаровой есть сценарий, как она будет все объяснять. Это не проблема. И оно появится тогда, когда появятся серьезные поражения российских войск на фронте", - добавил Веселовский.

Он отметил, что украинские дроны и еще несовершенные ракеты наносят России серьезный ущерб. И это уже замечают обычные россияне.

"Недавно прошла фраза, которая мне понравилась. Путин не хочет окончания войны, но Путин готовится к этому. И я в эту фразу верю. Признаки есть, но нужно больше с нашей стороны", - сказал дипломат.

Переговоры России и Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Фесенко назвал дату, когда могут начаться официальные переговоры. Трамп пообещал закончить войну в Украине в течение 24 часов. Однако прекращение боевых действий или "замораживание конфликта" станет возможным лишь, когда удастся остановить российское наступление.

Стало известно, может ли Трамп быстро закончить войну в Украине. Владимир Фесенко рассказал, что есть сообщения со стороны пресс-секретаря Трампа еще с ноября о том, что они планируют начать такие переговоры 20 января. Однако здесь есть важные нюансы.

Владимир Огрызко сообщил, что Украина может избежать территориальных уступок во время мирных переговоров. По его словам, все представители Украины должны говорить с американской администрацией о том, что подход с территориальными уступками стране-агрессору России будет означать прямое поражение США.

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