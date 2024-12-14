Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

У РФ ощутимые потери: ВСУ ударили по месту скопления оккупантов и двум КП врага

Алексей Тесля
14 декабря 2024, 11:47
658
Наши военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе.
У РФ ощутимые потери: ВСУ ударили по месту скопления оккупантов и двум КП врага
ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Ключевое:

  • Нанесен удар по району сосредоточения личного состава и двум КП
  • ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли в пятницу поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум командным пунктам, одной наземной станции ​​управления БПЛА страны-агрессора РФ.

Также был нанесен удар еще по одному неназванному важному объекту противника, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

видео дня

"Наши военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", - говорится в сводке.

Как сообщалось ранее, в городе Орел в стране-агрессоре России в ночь с 13 на 14 декабря прогремела серия мощных взрывов. Россияне жалуются на попытку удара по местной нефтебазе. Жители Орла в сети рассказывают, что слышали минимум три мощных взрыва.

Напомним, в ночь на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева". Сгорели 14 автомобилей.

Как сообщал Главред, важный авиазавод в Таганроге могла атаковать ракета-дрон "Паляница". Украинская "Паляница" может наносить такие же масштабные разрушения, как ракета ATACMS.

Читайте также:

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Генштаб ВСУ война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под угрозой удара колонны россиян: в ГУР узнали о крупных проблемах РФ в Сирии

Под угрозой удара колонны россиян: в ГУР узнали о крупных проблемах РФ в Сирии

12:51Мир
Доходы придется показывать всем: чем обернется меморандум крупных банков

Доходы придется показывать всем: чем обернется меморандум крупных банков

12:00Аналитика
ВСУ поразили нефтебазу в российском Орле, там вспыхнул пожар: детали

ВСУ поразили нефтебазу в российском Орле, там вспыхнул пожар: детали

11:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

Запах перегара исчезнет за минуту: хитрый фокус стопроцентно поможет каждому

Запах перегара исчезнет за минуту: хитрый фокус стопроцентно поможет каждому

Весь год будете здоровыми: что нужно сделать 14 декабря - приметы

Весь год будете здоровыми: что нужно сделать 14 декабря - приметы

Только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд: сложная загадка

Только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд: сложная загадка

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

Последние новости

12:51

Под угрозой удара колонны россиян: в ГУР узнали о крупных проблемах РФ в Сирии

12:49

"Брак - это тяжело": Екатерина Кухар решилась на откровенное признание

12:00

Доходы придется показывать всем: чем обернется меморандум крупных банков

11:56

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождьВидео

11:56

Андраде "выдала" обоих: новый бойфренд Брежневой засветился в СМИ, фото

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
11:51

ВСУ поразили нефтебазу в российском Орле, там вспыхнул пожар: детали

11:47

У РФ ощутимые потери: ВСУ ударили по месту скопления оккупантов и двум КП врага

10:55

Позиции удерживать невозможно: в ВСУ заявили о продвижении РФ на востоке

10:46

Солдат КНДР бросят на штурмы: в ГУР предупредили о новых планах оккупантов

Реклама
10:24

Дочь покойной Заворотнюк беременна первенцем: первые фото

09:58

Гороскоп Таро на 2025 год для Весов: назван самый важный и прибыльный месяцВидео

09:56

Взрывы гремели в 11 областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

09:49

Дроны атаковали нефтебазу в российском Орле: после серии мощных взрывов вспыхнул пожар

09:00

Китайский вояж Медведева завершен двумя "договоренностями"мнение

08:54

РФ массированно бьет по Украине ракетами и дронами: в ISW назвали цели ударов

08:47

Дроны заходили волнами: РФ ночью ударила по Киеву - детали

08:20

Загадку разгадать почти невозможно: лишь единицы справятся за 30 секунд

07:48

Армия РФ оккупировала 5 населенных пунктов в Донецкой области - DeepState

06:33

Выйдут ли США из НАТО при Трампе?мнение

05:51

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

Реклама
04:27

Сократить "серую зону" на Херсонщине: Братчук предупредил об опасности со стороны РФ

04:00

Как удалить пятна на сиденье унитаза: рецепт домашнего средства за копейки

03:30

"Ему бы аплодировали и в Пекине, и в Москве": Трамп может развалить НАТО - Золотарев

03:00

ПВО может не сработать: названы неожиданные цели и сроки удара "Орешником"

02:35

4 знака зодиака, под которыми рождаются самые богатые женщины

02:30

Что взять с собой в бассейн новичку: что купить и с чего начать

01:00

Дарят детям любовь и заботу: кто лучшие мамы по знаку зодиака

00:49

Отключений не избежать: эксперт назвал города, которые зиму проведут в темноте

00:34

Будут говорить о миротворцах в Украине: Зеленский поедет на саммит ЕС

00:03

Отключение света в Украине — графики на 14 декабря (обновляется)

13 декабря, пятница
23:37

Поедет ли Путин договариваться с Зеленским о мире - неожиданный прогноз

23:36

Только не после сна: эксперт назвала точное время, когда лучше пить кофе с утра

23:14

Доллар начал резко "падать": каким будет курс валют в ближайшие дни

22:58

Трамп хочет заключить перемирие между РФ и Украиной в первый день президентства - NBC

22:43

Медсестра назвала признаки того, что человек вот-вот умрет

21:45

Завершение войны в 2025 году: каким будет мир в Украине - NYT

21:38

Зеленский встретится с лидерами европейских стран: Reuters узнали подробности

21:24

Крупнейший оператор фиксированной связи повышает тарифы: сколько придется платить

20:55

Цены на популярный овощ в Украине рванули вверх - подорожал уже на 22%

20:55

Почему человек потеет: чего не хватает организму и сигнал опасности недуга

Реклама
20:05

Трамп способен завершить войну: все решится в течение нескольких месяцев - Келлог

20:05

Нужно найти кролика за 7 секунд: только "настоящие детективы" увидят животное

19:31

Украину накрыло сильное похолодание: когда придет потепление и будет +7

19:31

РФ готовится к новой атаке по Украине: аналитик назвал экстремально опасные даты

19:29

Дочь путиниста Киркорова срочно покинула РФ- детали

19:28

ГПСУ развеяла мифы о поставщиках снарядов на 23 млрд: есть сертификат НАТО и многолетний опытФото

19:13

РФ может снова ударить "Орешником": эксперт назвал точную дату

19:10

Масштабная атака на Украину: сегодня был установлен абсолютный рекордмнение

19:07

И духу от мышей не останется: лучшее средство избавит от грызунов навсегда

18:58

"Целеустремленная девушка": Ольга Сумская призналась, чем занимается ее дочь

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять