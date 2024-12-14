У РФ ощутимые потери: ВСУ ударили по месту скопления оккупантов и двум КП врага

Ключевое:
- Нанесен удар по району сосредоточения личного состава и двум КП
- ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли в пятницу поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум командным пунктам, одной наземной станции управления БПЛА страны-агрессора РФ.
Также был нанесен удар еще по одному неназванному важному объекту противника, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Наши военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", - говорится в сводке.
Как сообщалось ранее, в городе Орел в стране-агрессоре России в ночь с 13 на 14 декабря прогремела серия мощных взрывов. Россияне жалуются на попытку удара по местной нефтебазе. Жители Орла в сети рассказывают, что слышали минимум три мощных взрыва.
Напомним, в ночь на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева". Сгорели 14 автомобилей.
Как сообщал Главред, важный авиазавод в Таганроге могла атаковать ракета-дрон "Паляница". Украинская "Паляница" может наносить такие же масштабные разрушения, как ракета ATACMS.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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