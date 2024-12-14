У РФ ощутимые потери: ВСУ ударили по месту скопления оккупантов и двум КП врага

Наши военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе.

https://glavred.info/ukraine/u-rf-oshchutimye-poteri-vsu-udarili-po-mestu-skopleniya-okkupantov-i-dvum-kp-vraga-10622459.html Ссылка скопирована

ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Ключевое:

Нанесен удар по району сосредоточения личного состава и двум КП

ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли в пятницу поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум командным пунктам, одной наземной станции ​​управления БПЛА страны-агрессора РФ.

Также был нанесен удар еще по одному неназванному важному объекту противника, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

видео дня

"Наши военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", - говорится в сводке.

Как сообщалось ранее, в городе Орел в стране-агрессоре России в ночь с 13 на 14 декабря прогремела серия мощных взрывов. Россияне жалуются на попытку удара по местной нефтебазе. Жители Орла в сети рассказывают, что слышали минимум три мощных взрыва.

Напомним, в ночь на 11 декабря по российскому городу Таганрог в Ростовской области был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадало ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева". Сгорели 14 автомобилей.

Как сообщал Главред, важный авиазавод в Таганроге могла атаковать ракета-дрон "Паляница". Украинская "Паляница" может наносить такие же масштабные разрушения, как ракета ATACMS.

Читайте также:

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред