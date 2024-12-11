По Таганрогу ударили ракетой, по Брянску - дронами: загорелась нефтебаза и авиационный комплекс

Ночью в России прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

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Брянщину атаковали дроны / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

На Брянщине после атаки дронов вспыхнула нефтебаза

В Таганроге ракеты атаковали промышленное предприятие

В ночь на 11 декабря в нескольких городах страны-агрессора РФ звучали взрывы. В Брянской области дроны атаковали нефтебазу, а в Таганроге - промышленное предприятие.

Как пишет российский Telegram-канал ASTRA, в Брянске после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод "Транснефти". На канале пишут, что вероятно горел наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень рядом с Брянском.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что за ночь над территорией региона были уничтожены 10 дронов самолетного типа.

В Брянской области вспыхнул пожар / Фото: t.me/astrapress

По его словам, "в результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта". В настоящее время возгорание якобы ликвидировано".

По словам местных жителей, сначала было слышно несколько громких взрывов, после чего вспыхнул пожар.

Смотрите видео - В Сети публикуют кадры ночного пожара на Брянщине:

Минобороны РФ заявляет, что за ночь дежурными средствами ПВО якобы были перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.

Кроме того, ночь с 10 на 11 декабря было громко и в российском Таганроге.

Губернатор утверждает, что из-за ракетного удара пострадало промышленное предприятие. Сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется.

Местные жители утверждают, что атакован ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК им. Г. М. Бериева).

Смотрите видео - В Таганроге прогремели взрывы:

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Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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