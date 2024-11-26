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1200 километров до Украины: в РФ жалуются на якобы атаку дронов в Башкортостане

Юрий Берендий
26 ноября 2024, 20:35
227
В России тревожно из-за атаки неизвестных дронов.
1200 километров до Украины: в РФ жалуются на якобы атаку дронов в Башкортостане
Россияне жалуются на атаку дронов в Башкортостане / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • В РФ жалуются на атаку неизвестных дронов
  • Целью ударов могут быть объекты инфраструктуры

В российской республике Башкортостан раздаются взрывы. Сообщается об атаке неизвестных дронов по объектам инфраструктуры. Информацию об этом в своем Telegram подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Он отметил, что город Салават над которым были замечены неизвестные дроны находится в 1200 километрах от украинской границы.

видео дня

"Российскую инфраструктуру атакуют неизвестные дроны", - отметил Андрей Коваленко.

Кроме того, по данным российских пропагандистских СМИ, в городе Салават в Башкортостане слышны звуки взрывов, вероятно, в результате работы ПВО.

Смотрите видео пролета дрона над Салаватом:

1200 километров до Украины: в РФ жалуются на якобы атаку дронов в Башкортостане
Фото: скриншот

Официально власти Башкортостана не делали каких-либо заявлений относительно атаки БпЛА и работы ПВО.

Впоследствии российское издание "Astra" сообщило, что в Салавате (Башкирия) местные жители приняли "Кукурузник" АН-2 за украинский беспилотник. В городе была включена сирена воздушной тревоги, охрана НПЗ "Газпрома" открыла по самолету огонь.

В этом контексте стоит отметить, что "Газпром Нефтехим Салават" - один из крупнейших в России производственных комплексов, специализирующийся на нефтепереработке и нефтехимии, расположенный в городе Салават, Республика Башкортостан.

Компания, известная также как "Салаватнефтеоргсинтез", осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производя бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты. В ее состав входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, а также завод "Мономер".

Данный завод уже был атакован украинскими беспилотниками 9 мая 2024 года.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Минобороны России подтвердило удары Сил обороны Украины ракетами ATACMS по военным объектам в Курской области. Согласно сообщению, 23 ноября ВСУ нанесли пять ударов по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 вблизи населенного пункта Лотаревка. В результате атаки повреждена радиолокационная станция, также есть пострадавшие, о чем сообщила пресс-служба российского ведомства.

В ночь на 25 ноября Украина нанесла очередной удар ракетами ATACMS, на этот раз по аэродрому "Халино" в Курской области. Аналитик Forbes Дэвид Акс сообщил, что эта атака могла временно вывести аэродром из строя.

НАТО придерживается позиции, что Украина имеет право использовать западное оружие для ударов по территории России. Исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря НАТО Борис Руге во время парламентской ассамблеи Альянса подчеркнул, что ограничений в этом вопросе нет.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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