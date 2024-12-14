"Ему бы аплодировали и в Пекине, и в Москве": Трамп может развалить НАТО - Золотарев

Одним своим решением Трамп может привести к тому, что Североатлантический альянс распадется.

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Если Трамп выведет США из НАТО, Альянс может распасться/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Основные тезисы Золотарева:

Если США выйдут из НАТО, это может спровоцировать распад Альянса

Ряд других стран может учесть позицию США и повторить за ними

Если Соединенные Штаты Америки выйдут из Североатлантического альянса, это может спровоцировать распад НАТО.

Многие страны будут смотреть на поведение США и могут также принять решение о выходе из Альянса. Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

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Ранее Дональд Трамп угрожал, что он выведет Соединенные Штаты из Альянса.

"Если произойдет выход Соединенных Штатов, это приведет к распаду НАТО. Поскольку есть целый ряд стран, которые будут смотреть на поведение США и учитывать его: если в НАТО не будет Штатов, то за ними на выход из Альянса может пойти еще целый ряд стран", - отметил Золотарев.

По его словам, это приведет не только к распаду НАТО, но и к глобальным геополитическим потрясениям.

"Потому что мир фрагментируется. Если бы Трамп на это действительно пошел, ему бы аплодировали и в Пекине, и в Москве", - добавил политолог.

Расходы НАТО на оборону/ Инфографика: Главред

Заявления Трампа о НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, в декабре избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его жесткая позиция в отношении НАТО во время первого президентства увеличила оборонные расходы других членов альянса на $600 млрд.

"Если они платят по счетам, и если я считаю, что они поступают честно, что они обращаются с нами справедливо, то ответ абсолютно один - я бы остался в НАТО", - сказал Трамп в интервью MSNBC.

Напомним, политолог Андрей Золотарев ответил, блефует ли Трамп, когда говорит о выходе США из НАТО. НАТО ожидают непростые времена, уверен Золотарев.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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