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Армия РФ оккупировала 5 населенных пунктов в Донецкой области - DeepState

Алёна Воронина
14 декабря 2024, 07:48
737
Захватчики продолжают атаковать украинских военных. Врагу удалось оккупировать несколько населенных пунктов и в нескольких местах продвинуться.
Российские военные, Донецкая область
Армия РФ оккупировала 5 населенных пунктов в Донецкой области/ минобороны РФ, скрин с карт DeepState

Кратко:

  • Российские захватчики оккупировали 5 населенных пунктов в Донецкой области
  • Также оккупанты продвинулись в нескольких местах

Российские захватчики за прошедшие сутки, 13 декабря, оккупировали несколько населенных пунктов в Донецкой области.

Захватчикам удалось оккупировать пять сел и поселков. Об этом сообщают аналитики DeepState.

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Отмечается, что враг оккупировал Зеленый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино.

Также российским захватчикам удалось продвинуться возле нескольких населенных пунктов.

"Враг оккупировал Зеленый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино, а также продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, возле Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого", - говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или Сил обороны не зафиксировано.

Война в Украине - последние новости

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Трамп способен завершить войну - все решится в течение нескольких месяцев. Кэллог заявил, что при президентстве Трампа возможно все, поскольку он "думает неординарно".

Как сообщал Главред, в NYT отметили, что война в Украине может закончиться уже в 2025 году мирными переговорами, а также описали, каким будет мир в Украине. Обозреватель Джулиан Барнс считает, что Украина не сможет вернуть большую часть территорий.

Также в NBC отметили, что Трамп хочет заключить перемирие между РФ и Украиной в первый день президентства. Команда Трампа ведет переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками относительно возможных путей прекращения войны в Украине.

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DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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