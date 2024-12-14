Будут говорить о миротворцах в Украине: Зеленский поедет на саммит ЕС

Саммит Евросоюза состоится в Брюсселе 18-19 декабря.

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На саммите ЕС будут обсуждать вопрос миротворцев в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП

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Зеленский поедет на саммит ЕС

На саммите будут обсуждать вопрос размещения миротворцев в Украине

Украина примет участие в саммите ЕС в Брюсселе. Это лично подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что уже идет подготовка к встречам с европейскими лидерами в Брюсселе на следующей неделе.

видео дня

"Уже готовимся к встречам в Брюсселе на следующей неделе - с европейскими лидерами", - сказал он.

О чем будут говорить на саммите

Корреспондент Радио Свобода в Брюсселе со ссылкой на европейского дипломата отметила, что президент Франции Эмманюэль Макрон вынесет на обсуждение на саммите лидеров ЕС 18-19 декабря вопрос об условиях прекращения огня в Украине и мирные соглашения между Киевом и Москвой. Речь идет о размещении миротворческой миссии на территории Украины после мирного соглашения.

Еще двое дипломатов отметили, что тема размещения миротворцев будет обсуждаться с целью подготовки к разговору с Дональдом Трампом и обеспечения присутствия ЕС в мирных переговорах. Одна сообщается, что эта тема "сырая" и находится лишь на уровне идеи.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что завершение войны между Россией и Украиной станет одним из основных приоритетов его администрации после возвращения в Белый дом.

Недавно Трамп признал, что попытки достичь мира между Россией и Украиной оказались сложнее, чем он ожидал. Он также высказался против использования Украиной американских дальнобойных ракет для ударов по России, заявив, что это лишь усугубляет "конфликт".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина поддерживает постоянные контакты с командой Трампа. Однако конкретные шаги и инициативы, по его словам, будут обсуждаться после того, как Трамп вступит в должность.

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирного плана команды Дональда Трампа для завершения войны с Россией пока не существует. По его словам, Украина не получала никаких конкретных документов по этому вопросу, однако существуют различные мнения и позиции, которые обсуждаются.

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