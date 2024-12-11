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"Конец войны в Украине за 24 часа": Зеленский объяснил намерения Трампа

Юрий Берендий
11 декабря 2024, 20:07
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Зеленский отметил, что Украина заинтересована в скорейшем окончании войны, что совпадает с позицией новоизбранного президента США Дональда Трампа.
'Конец войны в Украине за 24 часа': Зеленский объяснил намерения Трампа
Зеленский объяснил, чего именно хочет достичь Трамп / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • Трамп стремится закончить войну в Украине в кратчайшие сроки
  • Украина сотрудничает с командой Трампа
  • Украина и Трамп заинтересованы в окончании войны

Избранный президент США Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине как можно быстрее, но важно сделать это так, чтобы избежать возможности ее повторения в будущем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для CBN.

"Безусловно, когда президент (избранный президент США Трамп - ред.) говорит о 24 часах, безусловно это вопрос не о том, что он за сутки должен решить такое (закончить войну - ред.). Это очень сложно. Но это говорит, я его слова понимаю, что он хочет это сделать быстро. И мне кажется, что это важно, чтобы это было быстрее точно, потому что каждый день мы теряем людей", - сказал Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что украинская сторона сотрудничает с командой Трампа, однако окончательно обсудить все детали будет возможно только после его инаугурации.

"Это юридически будет чисто. Это понятная позиция и Соединенных Штатов Америки", - пояснил Зеленский.

Президент Украины отметил, что общей целью является быстрое и справедливое завершение войны, и в этом аспекте Украина и новый президент США действуют как союзники. Зеленский также отметил, что Трамп понимает важность сильной позиции Америки на международной арене.

"И это правильно, потому что все закончится не Украиной. Если Украина будет слабая, если позиция Соединенных Штатов не будет сильной, взрывы войны будут в других уголках мира. И это мы говорим не только о Европе, где есть высокие риски, как Балканы, как страны Балтии, которые были частью Советского Союза в свое время", - отметил Зеленский.

Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Политика Трампа в отношении войны - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время встречи с президентами Франции Эммануэлем Макроном и Украины Владимиром Зеленским новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил стремление к немедленному прекращению огня и началу переговоров между Киевом и Москвой для скорейшего завершения войны. По информации Reuters, Трамп был настроен дружелюбно и уважительно, а Зеленский пытался убедить его в важности предоставления Украине гарантий безопасности независимо от способа завершения войны.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Трамп четко стремится закончить российско-украинскую войну на условиях справедливого мира. Украина уже контактирует с его командой, чтобы после инаугурации начать работу над конкретными вопросами, основной целью которых является восстановление территориальной целостности и суверенитета. Украинские "красные линии" закреплены в Конституции.

В интервью The Post Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин должен понять, что время заключать мир настало, ведь он фактически потерпел поражение. Зеленский, со своей стороны, стремится к завершению войны, обеспечив Украине необходимые гарантии.

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Что известно о CBN?

Christian Broadcasting Network (CBN), или Си-Би-Эн - американская консервативная христианская религиозная телерадиокомпания. Основана телеевангелистом Пэтом Робертсоном в 1961 году. Программы CBN ежедневно выходят в эфир в 140 странах и транслируются более чем на 40 языках, пишет Википедия.

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