Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Путин должен думать, что нужно заключить мир, потому что он проиграл": Трамп сделал заявление

Алёна Воронина
9 декабря 2024, 12:51
2935
После потери Россией 700 тысяч человек в войне против Украины, для Путина настало время думать о заключении мира, отметил Трамп.
'Путин должен думать, что нужно заключить мир, потому что он проиграл': Трамп сделал заявление
Путин должен думать, что пришло время заключить мир, потому что он проиграл, отметил Трамп/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с видео YouTube

Основные тезисы Трампа:

  • Зеленский "хочет заключить мир"
  • Путин должен думать, что пришло время заключить мир, потому что он проиграл

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мир, и российский диктатор Владимир Путин "должен думать, что пришло время для этого, потому что он проиграл". Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Post.

Трамп обнародовал детали своих разговоров с мировыми лидерами во время своей первой зарубежной поездки после победы на президентских выборах в США. В частности, он сказал, о чем шла речь во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

видео дня

Избранный президент США заявил, что Зеленский "хочет заключить мир".

"Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир. Мы не говорили о деталях. Он считает, что пришло время, и Путин должен думать, что пришло время, потому что он проиграл - когда вы теряете 700 000 человек, пришло время. Это не закончится, пока не будет мира", - отметил Трамп.

Может ли Трамп повлиять на завершение войны в Украине - последние новости

Ранее сообщилось, что у Трампа есть три основных варианта плана окончания войны в Украине. Все три варианта отвергают возможность вступления Украины в НАТО, что Зеленский называл ключевым.

Как сообщал ранее Главред, в статье Foreign Policy рассказали, как победить на переговорах с РФ. Задача Украины и ее западных партнеров - найти способ повернуть ситуацию так, чтобы вести переговоры с позиции силы, пишет Foreign Policy.

Также ранее сообщалось, что Шольц сделал заявление после разговора с Трампом. Глава немецкого правительства Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. После этого Шольц выразил уверенность в способности "разработать совместную стратегию по ситуации в Украине".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин мирные переговоры с Россией
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Решение принял лично Путин: в Кремле признались, где спрятался Асад

Решение принял лично Путин: в Кремле признались, где спрятался Асад

14:06Мир
"Путин этого не хочет": Зеленский ответил, как может завершиться война в Украине

"Путин этого не хочет": Зеленский ответил, как может завершиться война в Украине

13:47Украина
"Путин должен думать, что нужно заключить мир, потому что он проиграл": Трамп сделал заявление

"Путин должен думать, что нужно заключить мир, потому что он проиграл": Трамп сделал заявление

12:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Батареи станут горячее за 5 минут: эксперт поделился простым способом

Батареи станут горячее за 5 минут: эксперт поделился простым способом

"Лживая, дешевая": известная украинская юмористка "прошлась" по Тине Кароль

"Лживая, дешевая": известная украинская юмористка "прошлась" по Тине Кароль

Путин выбрал новую цель и дату для удара Орешником: появился тревожный прогноз

Путин выбрал новую цель и дату для удара Орешником: появился тревожный прогноз

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Эксперты призвали бросать в унитаз зубчик чеснока: для чего это нужно

Эксперты призвали бросать в унитаз зубчик чеснока: для чего это нужно

Последние новости

14:25

Доллар по 45 гривен: финансовые аналитики поделились неутешительным прогнозом

14:20

Опытные хозяйки варят яйца вместе с лимоном: для чего это необходимо

14:10

"Европа должна активизироваться": Дания пообещала доставить Украине САУ Caesar на год раньше

14:06

Решение принял лично Путин: в Кремле признались, где спрятался Асад

13:59

ВСУ поразили "жирную" цель оккупантов в Крыму: британская разведка раскрыла детали

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:47

"Путин этого не хочет": Зеленский ответил, как может завершиться война в Украине

13:34

Путин настроен на продолжение войны: в ЦПД указали на важный нюанс

12:52

В Киев приехали конкурент Шольца на выборах и премьер Эстонии: о чем будут говорить с Зеленским

12:51

"Путин должен думать, что нужно заключить мир, потому что он проиграл": Трамп сделал заявление

Реклама
12:50

5 самых удачливых знаков зодиака в 2025 году

12:49

Что приготовить на Сочельник: абсолютно новый рецепт винигрета - вкуснотищаВидео

12:40

В 2025 году требования к выходу на пенсию станут жестче: ПФУ назвал новые правила

12:30

Армия РФ проводит ротацию: противник готовится к новым штурмам

11:55

500 КАБов и более 400 дронов за неделю: Зеленский сделал заявление о массированных ударах РФВидео

11:46

"Свалили все": россияне набросились на Кристину Орбакайте - что произошло

11:39

Россияне приближаются к Покровску "не с позиции силы": в Forbes раскрыли план РФ

11:24

Картошка сварится в 2 раза быстрее: что добавить в кастрюлю

11:15

ТЦК могут мобилизовывать украинцев и без полицейских - глава МВД

11:00

Графики отключений света изменили: в Киеве и трех областях света будет меньше

10:31

Дроны "Sea Baby" устроили "ад" вертолетам и катерам РФ: уникальная операция СБУВидео

Реклама
10:30

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Драконам - нервы, Лошадям - тревога

10:30

Армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья: в ISW описали ситуацию

10:24

"Дарила чувство безопасности": скорбящий Чак Норрис сообщил о горе в семье

09:57

Предательницу Ани Лорак застукали с российским певцом-путинистом - детали

09:52

Как быстро и надолго избавиться от неприятного запаха из слива раковины

09:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 декабря (обновляется)

09:44

"Есть две основные составляющие": эксперт назвал истинные цели визита Ермака в СШАВидео

09:35

В центре Донецка взорвали начальника Еленовской колонии: он погибВидео

09:21

$200 млрд и 700 тысяч человек: в Пентагоне назвали потери РФ на войне в Украине

09:09

"Лживая, дешевая": известная украинская юмористка "прошлась" по Тине Кароль

08:33

"Рамштайн" и военная помощь: Умеров и Остин провели телефонный разговор

08:31

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

08:26

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Оккупанты продвинулись вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области - Deep State

08:10

Сирийская катастрофа Кремлямнение

07:48

"Во сне я вижу": Ольга Сумская высказалась о скандале со своей сестрой

07:37

Чем отличаются 2 изображения дня рождения: только гений найдет отличия за 18 секунд

07:16

Падение режима Асада является поражением Путина — аналитики ISW

06:10

Россия проявляет террор гражданского населения Украинымнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти судью

Реклама
04:27

Почему во время взлета и посадки нужно поднимать шторки: жуткий ответ стюардессы

03:44

Гороскоп на завтра 10 декабря: Овнам - благословенный день, Рыбам - большая прибыль

02:30

Угроза окружения Торецка: в ВСУ сделали важное заявление

02:00

Миша Крупин признался, почему все еще не служит в ВСУ

01:30

Наталья Могилевская рассказала, с чего начались ее отношения с третьим мужем

00:30

"Роды прошли легко и красиво": Астафьева прокомментировала слухи о беременности

08 декабря, воскресенье
23:22

Трамп сделал громкое заявление после слухов о тайных переговорах с Путиным

22:46

США ударили по целям ИГИЛ в Сирии на фоне краха режима Асада: заявление Байдена

22:06

Соломия Витвицкая рассказала про героизм возлюбленного на фронтеВидео

22:03

Борт взлетел с базы РФ: СМИ раскрыли детали бегства Асада из Сирии

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять