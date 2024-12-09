'Путин должен думать, что нужно заключить мир, потому что он проиграл': Трамп сделал заявление

После потери Россией 700 тысяч человек в войне против Украины, для Путина настало время думать о заключении мира, отметил Трамп.

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Путин должен думать, что пришло время заключить мир, потому что он проиграл, отметил Трамп/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с видео YouTube

Основные тезисы Трампа:

Зеленский "хочет заключить мир"

Путин должен думать, что пришло время заключить мир, потому что он проиграл

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мир, и российский диктатор Владимир Путин "должен думать, что пришло время для этого, потому что он проиграл". Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Post.

Трамп обнародовал детали своих разговоров с мировыми лидерами во время своей первой зарубежной поездки после победы на президентских выборах в США. В частности, он сказал, о чем шла речь во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Избранный президент США заявил, что Зеленский "хочет заключить мир".

"Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир. Мы не говорили о деталях. Он считает, что пришло время, и Путин должен думать, что пришло время, потому что он проиграл - когда вы теряете 700 000 человек, пришло время. Это не закончится, пока не будет мира", - отметил Трамп.

Может ли Трамп повлиять на завершение войны в Украине - последние новости

Ранее сообщилось, что у Трампа есть три основных варианта плана окончания войны в Украине. Все три варианта отвергают возможность вступления Украины в НАТО, что Зеленский называл ключевым.

Как сообщал ранее Главред, в статье Foreign Policy рассказали, как победить на переговорах с РФ. Задача Украины и ее западных партнеров - найти способ повернуть ситуацию так, чтобы вести переговоры с позиции силы, пишет Foreign Policy.

Также ранее сообщалось, что Шольц сделал заявление после разговора с Трампом. Глава немецкого правительства Олаф Шольц провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. После этого Шольц выразил уверенность в способности "разработать совместную стратегию по ситуации в Украине".

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