Армия РФ проводит ротацию: противник готовится к новым штурмам

РФ на Запорожском направлении активно осуществляет воздушную и инженерную разведки.

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РФ готовится к атакам на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Минобороны РФ

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Армия РФ готовится к штурмам на Запорожском направлении

Враг пытается занять позиции в островной зоне устья Днепра

ВСУ нанесли сокрушительные потери противнику

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических планов. На Запорожском направлении противник проводит ротационные мероприятия личного состава. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В сообщении говорится, что именно на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг осуществляет ротацию военных подразделений.

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Кроме того, агрессор не прекращает тренировки своих штурмовиков и готовит их к проведению будущих атак на некоторых участках боевого соприкосновения. По данным командования "Юг", армия РФ также активно осуществляет воздушную и инженерную разведки.

"На Приднепровском направлении враг не оставляет своей цели по занятию позиций в островной зоне устья Днепра. За минувшие сутки он 7 раз прибегал к попыткам штурмов. Противник, понеся потери живой силы, отошел на свои исходные позиции", - добавили в Оперативном командовании "Юг".

Между тем Силы обороны Юга Украины наносят огневое поражение по местам дислокации врага и огневым позициям.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, российская оккупационная армия продвинулась вблизи пяти населенных пунктов в Донецкой области. Аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что в ночь на 9 декабря, враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино.

Как писал Главред, РФ прилагает значительные усилия для полной оккупации украинского Донбасса. Город Покровск остается одной из основных преград для врага. По словам аналитика издания Дэвида Акса, в последние недели части 90-й гвардейской танковой дивизии РФ продвинулись через село Желтое к Новопустинке. Россияне создали узкий выступ в линии обороны Украины, который позволил российским войскам приблизиться к Покровску на восемь километров с юга.

Недавно аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что армия РФ скорее всего будет продолжать нести большие потери в технике и живой силе в попытках захватить город Покровск.

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Что известно об ОК "Юг"? Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

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