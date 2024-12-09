Армия РФ проводит ротацию: противник готовится к новым штурмам

Основное:
- Армия РФ готовится к штурмам на Запорожском направлении
- Враг пытается занять позиции в островной зоне устья Днепра
- ВСУ нанесли сокрушительные потери противнику
Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических планов. На Запорожском направлении противник проводит ротационные мероприятия личного состава. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
В сообщении говорится, что именно на Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг осуществляет ротацию военных подразделений.
Кроме того, агрессор не прекращает тренировки своих штурмовиков и готовит их к проведению будущих атак на некоторых участках боевого соприкосновения. По данным командования "Юг", армия РФ также активно осуществляет воздушную и инженерную разведки.
"На Приднепровском направлении враг не оставляет своей цели по занятию позиций в островной зоне устья Днепра. За минувшие сутки он 7 раз прибегал к попыткам штурмов. Противник, понеся потери живой силы, отошел на свои исходные позиции", - добавили в Оперативном командовании "Юг".
Между тем Силы обороны Юга Украины наносят огневое поражение по местам дислокации врага и огневым позициям.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, российская оккупационная армия продвинулась вблизи пяти населенных пунктов в Донецкой области. Аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что в ночь на 9 декабря, враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино.
Как писал Главред, РФ прилагает значительные усилия для полной оккупации украинского Донбасса. Город Покровск остается одной из основных преград для врага. По словам аналитика издания Дэвида Акса, в последние недели части 90-й гвардейской танковой дивизии РФ продвинулись через село Желтое к Новопустинке. Россияне создали узкий выступ в линии обороны Украины, который позволил российским войскам приблизиться к Покровску на восемь километров с юга.
Недавно аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщали, что армия РФ скорее всего будет продолжать нести большие потери в технике и живой силе в попытках захватить город Покровск.
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Что известно об ОК "Юг"?
Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.
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