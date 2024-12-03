Оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов в двух областях – DeepState

Вы узнаете:
- Где оккупантам удалось продвинуться
- Как комментируют в Генштабе ВСУ успехи армии РФ
Российская оккупационная армия за прошедшие сутки продвинулась в районе нескольких населенных пунктов на линии фронта. Об этом сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.
В частности, отмечается, что враг продвинулся в Старых Тернах, Курахово и Пушкино в Донецкой области, а также возле Кругляковки на Харьковщине.
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Что говорят в Генштабе ВСУ
В Генштабе ВСУ заявили, что с начала суток 2 декабря произошло 193 боевых столкновения.
На Харьковском направлении наши войска отражали 6 атак противника в районах Волчанска и Старицы – четыре атаки отбиты, два боеприкосновения продолжались по состоянию на 22:00 понедельника.
На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций украинских защитников. Отбиты шесть атак, еще одно боестолкновение продолжалось.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев недалеко от населенных пунктов Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполевка и Терны.
На Северском направлении в течение дня враг совершил один штурм позиций наших защитников в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении зафиксированы четыре боевых столкновения вблизи Григоровки и Часового Яра, которые были успешно отбиты.
На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.
"С начала этих суток, при поддержке бомбардировочной авиации на Покровском направлении, россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд. До сих пор продолжается одно боестолкновение", - говорится в сообщении.
На Кураховском направлении враг 67 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Ганивка, два боестолкновения – продолжаются.
Ситуация на фронте - последние новости
2 декабря сообщалось, что российская оккупационная армия продвинулась возле четырех населенных пунктов. В частности, у оккупантов были продвижения в Курахово и возле Нового Комара в Донецкой области, возле Берестового на Харьковщине и Погребков на Курщине.
Главред писал со ссылкой на Reuters, что армия страны-агрессора РФ продвигается в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения в 2022 году, захватив за ноябрь территорию размером с половину Лондона.
Российская армия готовится к наступлению в Запорожской области, накапливая силы и перегруппировывая личный состав и технику, одновременно осуществляя ежедневные атаки пехотными группами. Об этом сообщил командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, действительно ли существует угроза форсирования врагом Днепра и наступления на Запорожье.
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