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Оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов в двух областях – DeepState

Анна Ярославская
3 декабря 2024, 09:16
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Враг продвинулся в Старых Тернах, Курахово, возле Кругляковки и Пушкиного.
Война, ВСУ
В DeepState обновили карты боев / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Вы узнаете:

  • Где оккупантам удалось продвинуться
  • Как комментируют в Генштабе ВСУ успехи армии РФ

Российская оккупационная армия за прошедшие сутки продвинулась в районе нескольких населенных пунктов на линии фронта. Об этом сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

В частности, отмечается, что враг продвинулся в Старых Тернах, Курахово и Пушкино в Донецкой области, а также возле Кругляковки на Харьковщине.

видео дня

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Старые Терны
Старые Терны / Карта deepstatemap
Курахово
Курахово / Карта deepstatemap
Кругляковка
Кругляковка / Карта deepstatemap
Пушкино
Пушкино / Карта deepstatemap

Что говорят в Генштабе ВСУ

В Генштабе ВСУ заявили, что с начала суток 2 декабря произошло 193 боевых столкновения.

На Харьковском направлении наши войска отражали 6 атак противника в районах Волчанска и Старицы – четыре атаки отбиты, два боеприкосновения продолжались по состоянию на 22:00 понедельника.

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций украинских защитников. Отбиты шесть атак, еще одно боестолкновение продолжалось.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев недалеко от населенных пунктов Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполевка и Терны.

На Северском направлении в течение дня враг совершил один штурм позиций наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксированы четыре боевых столкновения вблизи Григоровки и Часового Яра, которые были успешно отбиты.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.

"С начала этих суток, при поддержке бомбардировочной авиации на Покровском направлении, россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд. До сих пор продолжается одно боестолкновение", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг 67 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Ганивка, два боестолкновения – продолжаются.

Ситуация на фронте - последние новости

2 декабря сообщалось, что российская оккупационная армия продвинулась возле четырех населенных пунктов. В частности, у оккупантов были продвижения в Курахово и возле Нового Комара в Донецкой области, возле Берестового на Харьковщине и Погребков на Курщине.

Главред писал со ссылкой на Reuters, что армия страны-агрессора РФ продвигается в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения в 2022 году, захватив за ноябрь территорию размером с половину Лондона.

Российская армия готовится к наступлению в Запорожской области, накапливая силы и перегруппировывая личный состав и технику, одновременно осуществляя ежедневные атаки пехотными группами. Об этом сообщил командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, действительно ли существует угроза форсирования врагом Днепра и наступления на Запорожье.

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