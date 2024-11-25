'Армия РФ сильно изменилась': топ-генерал НАТО выступил с громким заявлением

Уровень обеспечения и подготовки войск РФ существенно снизился по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения в Украину, указывают в НАТО.

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Топ-генерал НАТО сделал заявление о военной мощи России / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

О чем сказал Роб Бауэр:

РФ увеличила количество вооруженных сил по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения в Украину

Качество обеспечения российских войск снизилось

Российские сухопутные войска сейчас имеют большую численность, чем в феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину. Однако, по словам председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, их качество за это время ухудшилось. Об этом сообщает Reuters.

Председатель военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр, во время выступления в Брюсселе отметил, что "качество этих сил снизилось", имея в виду состояние оснащения и уровень подготовки российских военных.

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"Сейчас россияне не представляют такой угрозы, как в феврале 2022 года, поэтому у нас есть немного времени, чтобы подготовиться", - сказал он, выступая во время события Европейского центра политики.

Адмирал призвал компании переосмыслить свои производственные цепи, чтобы они были более устойчивыми к внешнему давлению и шантажу со стороны государств, которые могут использовать экономические рычаги в качестве инструмента влияния.

"Если мы сможем гарантировать, что все важнейшие услуги и товары могут быть доставлены, несмотря ни на что, то это будет ключевой частью нашего сдерживания", - заявил Бауэр.

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