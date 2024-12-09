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Россияне приближаются к Покровску "не с позиции силы": в Forbes раскрыли план РФ

Руслана Заклинская
9 декабря 2024, 11:39
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Аналитик Дэвид Акс отметил, что неясно, хватит ли у России ресурсов для наступления на Покровск.
Россияне приближаются к Покровску 'не с позиции силы': в Forbes раскрыли план РФ
Россияне приближаются к окружению Покровска / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Коротко:

  • Покровск является одним из основных препятствий для полной оккупации Донбасса Россией
  • Россияне приблизились к Покровску на 8 км с юга
  • Россия планирует окружить город, захватив Новотроицкое и Украинку

Россия прилагает значительные усилия для полной оккупации украинского Донбасса. Город Покровск остается одним из основных препятствий для врага. Об этом пишет Forbes.

По словам аналитика издания Дэвида Акса, в последние недели части 90-й гвардейской танковой дивизии РФ продвинулись через село Желтое к Новопустинке. Россияне создали узкий выступ в линии обороны Украины, который позволил российским войскам приблизиться к Покровску на восемь километров с юга.

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"Если россияне намерены окружить и отрезать Покровск, а не атаковать его непосредственно - а есть множество доказательств того, что план именно такой, - то недавнее продвижение имеет ключевое значение. Следующим логичным шагом 90-й гвардейской танковой дивизии и соседних подразделений будет расширение выступления за счет захвата Новотроицка и, еще дальше на юг, Украинки", - предположил Акс.

Кроме этого, такое расширение выступа угрожает линиям снабжения ВСУ в районе населенных пунктов Заря и Солнцевка, к югу от выступа.

Однако, как отметил аналитик, неясно, имеют ли россияне достаточно ресурсов для реализации этого плана. Лучшие войска и техника России задействованы на других направлениях, в частности в Курске, где они несут значительные потери. Это создает проблемы для наступления на Покровск.

"Россияне подходят к городу не с позиции большой силы", - пишет Дэвид Акс.

Россия сталкивается с серьезными проблемами в снабжении и обеспечении своих войск. Акс отметил, что запасы Кремля современной техники, в частности танков и боевых машин, приближаются к истощению. Поэтому оккупанты вынуждены использовать менее эффективные средства для наступления, такие как пикапы и фургоны.

"Ситуация в Сирии заставила Россию перебросить тысячи российских военнослужащих и значительное количество современной техники на базы вдоль сирийского побережья и поставила президента России Владимира Путина в неудобное положение как раз в тот момент, когда Путин должен был проецировать силу и уверенность на войска, готовящиеся к наступлению на Покровск", - добавил аналитик.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация вблизи Покровска - последние новости

Напомним, лидер РФ Владимир Путин поручил российским войскам захватить все территории Донецкой и Луганской областей до конца января 2025 года. Однако, по словам Михаила Самуся, несмотря на ускорение темпов продвижения, оккупационные войска "застряли" в Покровске.

Также оккупанты захватили Новопустинку и наращивают силы для оккупации Покровска. Они также пытаются захватить Новотроицкое и имеют определенные успехи в Пушкино.

Как сообщал Главред, российские оккупанты пытаются продвинуться на Покровском направлении, начав бои за поселок Шевченко, что на подступах к Покровску. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что враг активно использует пехоту для штурма, маневрируя оврагами и балками.

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Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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