Угроза окружения Торецка: в ВСУ сделали важное заявление

Украинские подразделения удерживают преимущество и эффективно противодействуют агрессору.

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Что известно:

Оккупанты пытаются зайти в Торецк небольшими группами

Угроза окружения города отсутствует

Российские оккупационные войска пытаются зайти в Торецк Донецкой области небольшими группами, пытаясь закрепиться в зданиях, но несут значительные потери, заявил заместитель начальника штаба 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" Михаил Стойкевич.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, враг использует все доступные виды оружия, в том числе артиллерию и корректируемые авиационные бомбы (КАБ), несмотря на риск для своих бойцов.

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По его словам, россияне не занимаются эвакуацией своих раненых, однако окружить Торец оккупантам не удается.

"По состоянию на данный момент угроза окружения города отсутствует. Несмотря на сложность условий, украинские подразделения удерживают преимущество и эффективно противодействуют агрессору", — сказал он.

ВСУ активно используют FPV-дроны для ночных атак, оснащенные системами наблюдения, адаптированными к условиям тьмы.

"Подразделения эффективно уничтожают вражеские группы, пытающиеся проникать в город, пряча их под обломками сооружений", — подчеркнул офицер ВСУ.

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Ранее сообщалось о том, что оккупанты контролируют около 70% территории Торецка. ВСУ не удается осуществить контрудар, окружить и выбить россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ отвоевали позиции под Торецком. Враг не смог остановить украинских военных, несмотря на попытки атаковать дронами.

Как сообщал Главред, Россия готовит массированный штурм украинских позиций в Донецкой области. Противник накапливает живую силу и технику на дальних подступах.

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Торецк Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

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