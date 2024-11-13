Бои за каждый дом: оккупанты контролируют около 70% территории Торецка - BILD

ВСУ не удается осуществить контрудар, окружить и выбить россиян.

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Бои за Торецк / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Главное из заявления аналитика:

Россияне продвинулась на 2,5 км к центру города Торецк

Сейчас они контролируют около 70% территории города

ВСУ не удалось выбить врага

Армия страны-агрессора России во время своего наступления продвинулась на 2,5 км к центру города Торецк Донецкой области. Сейчас оккупанты контролируют уже около 70% территории города. Об этом рассказал аналитик BILD Юлиан Рёпке.

По его словам, ВСУ не удалось выбить россиян из центра Торецка, несмотря на многочисленные попытки.

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"Уже несколько недель ВСУ пытаются срезать выступ российского наступления фланговыми ударами с севера и юга. Продолжаются жестокие уличные бои за каждый многоквартирный дом. В результате город, где когда-то жили до 50 000 человек, превращен в руины", - подчеркнул аналитик.

Он также добавил, что ВСУ не удается осуществить контрудар, окружить и выбить россиян из многоквартирных домов в центре Торецка.

"Оккупанты сейчас контролируют около 70% территории города, в частности улицу Центральную", - подчеркнул Рёпке.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Россия готовит массированный штурм украинских позиций в Донецкой области. Противник накапливает живую силу и технику на дальних подступах.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что армия страны-агрессора РФ перемещает подготовленные ранее штурмовые группы на передовые позиции в Запорожской области и активизируется на Ореховском, Времовском и Гуляйпольском направлениях.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что российские оккупанты продвигаются на фронте. В частности, до Днепропетровской области им осталось 9 километров.

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