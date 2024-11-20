ВСУ 'на характере' отвоевали позиции: воины 28 ОМБр провели операцию под Торецком

Враг не смог остановить украинских военных, несмотря на попытки атаковать дронами, рассказали в бригаде.

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Украинские защитники стабилизировали ситуацию под Торецком / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Коротко:

ВСУ отвоевали позиции под Торецком и стабилизировали ситуацию

Во время боя ликвидированы двое российских солдат, двое попали в плен, остальные сбежали

Украинские военные отбили позиции под Торецком в Донецкой области и стабилизировали ситуацию на этом направлении. ВСУ также взяли двух российских оккупантов в плен. Об этом сообщила 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.

На видео показана боевая работа воинов специального батальона "Шквал", который является частью 28-й ОМБр. Видео снял командир одной из штурмовых групп во время операции.

видео дня

В бригаде подчеркнули, что украинские защитники "на характере" отвоевали позиции под Торецком. ВСУ провели успешную штурмовую операцию, которая позволила стабилизировать ситуацию на Торецком направлении.

"Враг отчаянно пытался остановить наших воинов дронами, но безрезультатно. Качественная подготовка, планирование и мотивация рыцарей сыграли решающую роль", - отметили военные.

В результате боя украинские защитники ликвидировали двух оккупантов, еще двое попали в плен. Остальные российские солдаты сбежали с позиций.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, российские войска продолжают попытки прорваться к Курахово в Донецкой области и перерезать важную логистическую магистраль ВСУ. Оккупанты ведут бои в городской застройке и пытаются окружить украинский гарнизон, рассказал военный эксперт Владислав Селезнев

Также ВСУ продвинулись на север от Харькова и заняли лесную зону вблизи Глубокого. Российские подразделения, включая чеченский батальон "Запад-Ахмат" и 128-ю резервную бригаду, пытались удержать позиции, но понесли значительные потери.

Как сообщал Главред, оккупанты продвинулись в районе украинского выступа, граничащего с Курской областью, в частности на северо-восток от Нижнего Клина. Активные боевые действия продолжаются также в районах Ольговки, Кремневого и Плехового, сообщили аналитики ISW.

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Торецк Торецк (в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался крупнейшим городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает как плацдарм для дальнейшего наступления на захваченную россиянами Горловку.

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