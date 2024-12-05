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Россияне "застряли" в Покровске: армия РФ провалила поручение Путина - Самусь

Анна Косик
5 декабря 2024, 14:23
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Российские войска имеют успехи вдоль линии фронта, но достичь поставленных кремлевским диктатором целей они не могут.
Карта Покровска, ВГУ
Эффективная оборона ВСУ поставила крест на планах врага по оккупации Покровска / Коллаж: Главред, фото: 117 ОМБР, скрин с DeepState

Что сказал Самусь:

  • У врага недостаточно сил для продвижения в направлении Покровска
  • ВСУ ведут позиционную оборону
  • Украинские силы на Курщине не дают противнику перебрасывать резервы

Кремлевский диктатор Владимир Путин поручил оккупационным войскам страны-агрессора России захватить все территории Донецкой и Луганской областей до конца января 2025 года.

Несмотря на то, что темпы продвижения противника действительно ускорились, конвертировать свои успехи в дальнейшие удачные шаги враг не может. Об этом 24 каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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По его словам, оккупационные силы РФ застряли в городе, ведь командование не направило туда достаточного количества сил, а ВСУ выбрали правильную тактику обороны.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

"Пока украинские войска ведут маневровую оборону в районе Курахово, в Покровске украинская армия ведет позиционную оборону, россияне там застряли. Все зависит от качества командования, координации сил, планирования и реализации тактических действий", - подчеркнул он.

Самусь отметил, что противник не имеет возможности направить на Покровск дополнительные резервы, ведь они задействованы непосредственно на российской территории в Курской области и на других участках украинского фронта.

"Покровск россияне до января не возьмут. Если сравнивать, что было весной и сейчас, оккупанты не выполнили не то чтобы стратегическую задачу, а оперативную. Все участки, которые россияне захватили, не переросли в качество, фронт не посыпался", - подытожил он.

Наступление РФ на Покровск - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Павла Лакийчука, после захвата Курахово, армия страны-агрессора России может сконцентрировать все свои силы и резервы для захвата Покровска, чтобы выйти в тыл Торецка и Часового Яра.

Ранее стало известно, что учитывая то, как удается приостанавливать продвижение врага на флангах в районе Покровска, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что битва за Покровск в этом году может не состояться.

Накануне сообщалось, что город Покровск, по словам военного аналитика Александра Коваленко, является ключевой целью для российской армии в начале 2025 года, когда может быть начато масштабное наступление на это направление.

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Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь - военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором Вестника экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

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война в Украине ВСУ Курахово Владимир Путин российские войска Покровск Фронт
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