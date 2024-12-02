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Путину придется идти на компромисс с Украиной в вопросе мира - британский полковник

Анна Косик
2 декабря 2024, 22:09
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В Кремле начинают понимать, что Трамп, скорее всего, будет действовать в интересах Украины.
Трамп, Путин
Кремль бросает все ресурсы на войну, потому что понимает опасность со стороны США / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал полковник:

  • Действия Трампа и его команды могут "ударить" по России
  • США, скорее всего, усилят поддержку Украины
  • Путин может уступить во время переговоров с Украиной

Приход Дональда Трампа к власти может повлиять на ход войны в Украине, однако ключевым остается то, что любые мирные переговоры или договоренности о прекращении огня должны базироваться исключительно на условиях Украины. Иначе это приведет к временному перемирию, которое лишь усилит конфликт в Европе на многие годы.

Об этом 24 каналу рассказал полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его мнению краткосрочное прекращение огня не принесет пользы ни одной из сторон.

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Несмотря на неоднозначное отношение к Дональду Трампу и его потенциальным кандидатам на ключевые должности, большинство из них демонстрируют оптимизм относительно дальнейшей поддержки Украины.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

В частности, Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога своим специальным представителем по вопросам Украины и страны-агрессора России. В медиа уже появились основные положения так называемого "плана Келлога", который касается урегулирования войны.

Эти действия могут серьезно ударить по Кремлю и российскому диктатору Владимиру Путину. Как считает де Бреттон-Гордон, Путин ожидал более дружелюбного отношения Трампа к России, однако нынешние сигналы из Вашингтона свидетельствуют о том, что Трамп планирует усилить поддержку Украины.

Предположительно, после 20 января 2025 года США могут расширить военную помощь Украине. Это может заставить российского президента пойти на компромисс, но уже на условиях Киева. Именно поэтому, по мнению де Бреттон-Гордона, Кремль сейчас бросает все свои ресурсы на поле боя в Украине.

Если Трамп действительно планирует увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию, он имеет шанс заставить Путина уступить. Это может привести к прекращению огня, но при условии, что оно будет выгодным для Украины.

Позиция Трампа по Украине - что известно

Напомним, в СМИ писали, что экономическая поддержка Украины Европой может помочь изменить мнение избранного президента США Дональда Трампа о войне и послать сильный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину.

Накануне Главред писал, что Трамп решил назначить генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность специального посланника по вопросам Украины. В связи с этим завершение войны России и Украины может иметь следующий вид: прекращение огня заморозит линию фронта и обе стороны будут вынуждены сесть за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что план Кита Келлога, избранного Дональдом Трампом на должность помощника президента и специального представителя по вопросам Украины и России, предусматривает прекращение огня, замораживание линии фронта и переговоры между Украиной и РФ.

Другие новости о прекращении огня:

"Мирный план" Дональда Трампа: "Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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