США уже скоро могут объявить дату прекращения огня в Украине: в МИД ответили

В украинском МИД отметили принцип "ничего об Украине без Украины" комментируя заявление Туска относительно решения США о прекращении войны в Украине.

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В МИД ответили на заявление Туска по поводу "решений" США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Коротко:

В МИД отреагировали на заявление Дональда Туска относительно объявления США даты прекращения огня в Украине

Спикер МИД подчеркнул, что именно Украина должна определять путь к миру

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что США могут готовить значимые "решения" по Украине. В Министерстве иностранных дел напомнили, что только Украина имеет право определять свой путь к миру. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий поблагодарил премьера Польши за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины" и подчеркнул необходимость его соблюдения.

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Он также подчеркнул, что определять путь к миру имеет право только Украина, ведь война идет именно на ее территории.

"Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", - сказал он.

По его словам, справедливое завершение российской агрессии с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также к международному праву и Уставу ООН отвечает интересам всех миролюбивых стран.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вскоре могут появиться важные декларации о прекращении огня в Украине, определение границы действия перемирия и гарантий безопасности для страны, сообщает "Польское радио".

По его словам, план новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине еще находится на этапе подготовки, хотя некоторые его детали уже стали известны благодаря СМИ.

Туск прогнозирует, что в ближайшее время эти декларации будут объявлены официально.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", - добавил он.

Дональд Туск также резюмировал, что "Решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

План окончания войны от Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, старший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза сообщил, что будущая администрация планирует сосредоточиться на достижении мира в Украине, вместо содействия возвращению оккупированных Россией территорий.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что уже достигнута договоренность о подготовке встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, и команды сторон начнут подготовительную работу для организации этого события.

В то же время издание The Telegraph со ссылкой на окружение Трампа сообщает, что в рамках своего "мирного плана" Трамп может призвать Европу к развертыванию войск для создания буферной зоны между украинской армией и российскими силами. Это стало известно после того, как президент Зеленский предостерег, что попытка умиротворения России может привести к опасным последствиям для Европы.

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