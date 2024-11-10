США уже скоро могут объявить дату прекращения огня в Украине: в МИД ответили

Коротко:
- В МИД отреагировали на заявление Дональда Туска относительно объявления США даты прекращения огня в Украине
- Спикер МИД подчеркнул, что именно Украина должна определять путь к миру
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что США могут готовить значимые "решения" по Украине. В Министерстве иностранных дел напомнили, что только Украина имеет право определять свой путь к миру. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил спикер украинского МИД Георгий Тихий.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий поблагодарил премьера Польши за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины" и подчеркнул необходимость его соблюдения.
Он также подчеркнул, что определять путь к миру имеет право только Украина, ведь война идет именно на ее территории.
"Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", - сказал он.
По его словам, справедливое завершение российской агрессии с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также к международному праву и Уставу ООН отвечает интересам всех миролюбивых стран.
Что этому предшествовало
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вскоре могут появиться важные декларации о прекращении огня в Украине, определение границы действия перемирия и гарантий безопасности для страны, сообщает "Польское радио".
По его словам, план новоизбранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине еще находится на этапе подготовки, хотя некоторые его детали уже стали известны благодаря СМИ.
Туск прогнозирует, что в ближайшее время эти декларации будут объявлены официально.
"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньше вмешательства США в украинские дела", - добавил он.
Дональд Туск также резюмировал, что "Решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы в качестве условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
План окончания войны от Трампа - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, старший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза сообщил, что будущая администрация планирует сосредоточиться на достижении мира в Украине, вместо содействия возвращению оккупированных Россией территорий.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что уже достигнута договоренность о подготовке встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, и команды сторон начнут подготовительную работу для организации этого события.
В то же время издание The Telegraph со ссылкой на окружение Трампа сообщает, что в рамках своего "мирного плана" Трамп может призвать Европу к развертыванию войск для создания буферной зоны между украинской армией и российскими силами. Это стало известно после того, как президент Зеленский предостерег, что попытка умиротворения России может привести к опасным последствиям для Европы.
Другие новости:
- Накроет туман и будет падать мелкий дождь: где в Украине ожидается антициклон
- Оккупанты собрали 50 тысяч войск: в СМИ рассказали, где РФ готовит наступление
- Пьяный комбриг разбился в ДТП: детали самоликвидации генерала-"мясника" РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред