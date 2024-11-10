Пьяный комбриг разбился в ДТП: детали самоликвидации генерала-"мясника" РФ

Павел Клименко в пьяном состоянии на большой скорости съехал на мотоцикле в кювет и позже умер.

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Павел Клименко / Коллаж: Главред, фото: radiosvoboda.org, скриншот

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Генерал Клименко разбился в пьяном ДТП

Причиной смерти записали "удар дронов"

Генерал-майор армии страны-оккупанта РФ Павел Клименко разбился в дорожно-транспортном происшествии в состоянии алкогольного опьянения на территории захваченной Донецкой области.

Как пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на соответствующие документы и рассказы очевидцев, Клименко в пьяном состоянии на большой скорости съехал на мотоцикле в кювет и позже умер от характерных для подобного ДТП травм.

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"Однако, было составлено заключение о том, что в кювет он съехал в результате обстрела с применением БПЛА. Причем у других мотоциклистов, которые ехали рядом, никаких повреждений вообще нет. В результате сейчас Клименко хотят представить к награждению звездой "герой россии", — говорится в сообщении.

/ t.me/vchkogpu

При доставлении в больницу на теле Клименко отсутствовали какие-либо термические и осколочные повреждения, характерные для взрыва. У генерала были диагностированы многочисленные переломы (таз, бедро, рёбра) и травма головы. Все травмы характерны при ДТП с мотоциклами.

Отмечается, что 6 ноября примерно в 19.30 Павел Клименко возвращался в оккупированный Донецк в группе из трёх мотоциклистов.

Почему россияне штурмуют Красногоровку? Российские оккупанты продолжают попытки выйти на админграницы Донецкой области. Враг, в частности, сосредоточился вокруг Кураховского направления и атакует Красногоровку, чтобы обеспечить прикрытие флангов ударной группировки, пишет DeepState.

"В районе восточной окраины Красногоровки генерала вместе с мотоциклом а большой скорости съехал в кювет, где и получил тяжелые травмы", — уточняется в материале. Генерал РФ был доставлен в Республиканский центр травматологии. В 22.00 там была констатирована смерть Клименко.

/ t.me/vchkogpu

"ВЧК-ОГПУ обратил внимание и на личности сопровождавших генерала рядовых военнослужащих. Как оказалось, оба были неоднократно судимы за кражи, мошенничество, разбой и другие преступления", — резюмируется в сообщении.

/ t.me/vchkogpu

Ранее сообщалось о том, что ВСУ уничтожили комполка-артиллериста — полковника ВС РФ. Российский оккупант принимал участие в боевых действиях не только в Украине, но и в Абхазии и на Северном Кавказе.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили комбата РФ – орденоносного полковника из батальона "Терек". Уничтоженный оккупант Владимир Попов ("Кедр") был награжден орденами и медалями страны-агрессора.

Как сообщал Главред, ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ. Подполковник Александр Горин командовал 382-м отдельным батальоном морской пехоты.

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