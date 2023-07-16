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ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ

Алексей Тесля
16 июля 2023, 12:47 обновлено 16 июля, 12:50
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Подполковник Александр Горин командовал 382-м отдельным батальоном морской пехоты.
Горин
Александра Горина уничтожили в Украине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, t.me/kazansky2017

В результате успешных действий Вооруженных сил Украины ликвидирован еще один старший офицер российских оккупационных войск.

О новой результативной работе подразделений ВСУ в своем Telegram-канале написал украинский журналист Денис Казанский.

Он отметил, что ВСУ уничтожили российского комбата – подполковника Александра Горина, который ранее командовал 382-м отдельным батальоном морской пехоты Черноморского флота ВМФ России.

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Блогер сообщает о том, что высокопоставленный российский офицер был ликвидирован в Запорожской области.

Не исключено, что Горина уничтожили в результате удара по штабу армии РФ в оккупированном Бердянске 11 июля.

Напомним, ранее украинские воины "закобзонили" русского полковника-комбрига.

Бойцы ВСУ ликвидировали полковника оккупационной российской армии – Максима Харламова, который командовал разведбригадой.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

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