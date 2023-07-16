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Украинские воины "закобзонили" русского полковника-комбрига

Дмитрий Видоменко
16 июля 2023, 09:25 обновлено 16 июля, 09:25
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Бойцы ВСУ ликвидировали полковника оккупационной российской армии – Максима Харламова, который командовал разведбригадой.
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"Лемилитаризировали" российского полковника Харламова еще 4 июня 2023 года / коллаж Главред, фото А.Штефан и 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Бойцы ВСУ ликвидировали очередного полковника оккупационной российской армии – Максима Харламова. Об этом сообщил в Telegram-канале полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц". Харламов еще в начале июня командовал 96-й отдельной разведывательной бригадой ВС РФ, а затем "демилитаризировался".

Согласно источникам в стране-агрессоре РФ, 96-я отдельная разведбригада подчиняется Минобороны РФ. И часть дислоцируется в Нижнем Новгороде. Там Харламов, как ее командир, в мае 2022- года вместе с местными священниками РПЦ возлагал цветы в "память о дедах, которые воевали".

Причем "демилитаризировался" российский полковник еще 4 июня 2023-го. Когда и где это было, а также где похоронили высокопоставленного оккупанта, пропагандисты не стали уточнять.

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Лишь спустя более месяца, 13 июля, путинские попы пришли уже возложить венок "в память" о полковнике Харламове (это произошло на территории воинской части 96-й бригады, где военному преступнику установили мемориальную доску).

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Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

В захваченном РФ Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии. Вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта.

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