Ранее оккупант служил в ОМОНе, где и получил звание полковника.

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ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова/ Telegram Штирлиц

Украинские военные ликвидировали на фронте российского оккупанта, полковника Евгения Писаренко, который был командиром одного из отрядов спецподразделения Кадырова "Ахмат". Об этом сообщил украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram.

"Успешно демобилизовано – командир отряда спецназа "Ахмат", полковник Евгений "Великий" Писаренко", – написал он.

Украинский офицер также обнародовал фото уничтоженного оккупанта.

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Больше подробностей о том, как и где был ликвидирован российский оккупант, Штефан не сообщал.

В то же время российские пропагандистские СМИ рассказали, что Писаренко якобы добровольно решил принять участие в войне, которую развязала протыв Украины страна-агрессор Россия.

Также российские пропагандисты сообщили, что Писаренко был родом из Ставропольского края.

Ликвидированный российский полковник Евгений Писаренко/ Telegram Штирлиц

Ранее сообщалось, что на Белгородщине ликвидировали полковника РФ, которого отправили уничтожить "ДРГ". Российский полковник был ликвидирован после того, как попал в засаду вблизи украинской границы.

Напомним, в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии. Вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта.

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