УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова

Алёна Воронина
3 июля 2023, 14:07 обновлено 3 июля, 14:11
341
Ранее оккупант служил в ОМОНе, где и получил звание полковника.
Ликвидированный российский полковник Евгений Писаренко
ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова/ Telegram Штирлиц

Украинские военные ликвидировали на фронте российского оккупанта, полковника Евгения Писаренко, который был командиром одного из отрядов спецподразделения Кадырова "Ахмат". Об этом сообщил украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram.

"Успешно демобилизовано – командир отряда спецназа "Ахмат", полковник Евгений "Великий" Писаренко", – написал он.

Украинский офицер также обнародовал фото уничтоженного оккупанта.

видео дня

Больше подробностей о том, как и где был ликвидирован российский оккупант, Штефан не сообщал.

В то же время российские пропагандистские СМИ рассказали, что Писаренко якобы добровольно решил принять участие в войне, которую развязала протыв Украины страна-агрессор Россия.

Также российские пропагандисты сообщили, что Писаренко был родом из Ставропольского края.

Telegram Штырлиц
Ликвидированный российский полковник Евгений Писаренко/ Telegram Штирлиц

Ранее сообщалось, что на Белгородщине ликвидировали полковника РФ, которого отправили уничтожить "ДРГ". Российский полковник был ликвидирован после того, как попал в засаду вблизи украинской границы.

Напомним, в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии. Вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта.

Читайте также:

война в Украине ВСУ кадыровцы Рамзан Кадыров вторжение России
Реклама

Главное за день

На юге ВСУ "перемололи" три роты РФ вместе с техникой и продвинулись вперед

На юге ВСУ "перемололи" три роты РФ вместе с техникой и продвинулись вперед

14:44 Украина
"Пока Крым находится под оккупацией": Зеленский назвал условие окончания войны

"Пока Крым находится под оккупацией": Зеленский назвал условие окончания войны

14:18 Украина
В Украине отменили повышение тарифов на воду

В Украине отменили повышение тарифов на воду

12:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:44

На юге ВСУ "перемололи" три роты РФ вместе с техникой и продвинулись вперед

14:29

Веник в доме по фэн-шуй: где можно и нельзя его хранить

14:18

"Пока Крым находится под оккупацией": Зеленский назвал условие окончания войныВидео

14:07

ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова

13:55

Бывшая жена Виталия Кличко показала редкие снимки в компании красавцев-сыновей

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:22

Матери двоих детей до конца жизни запретили посещать бары и школу: в чем причина

13:18

Медведев угрожает ядерным апокалипсисом, если Запад не сдаст Украину: придумал требования

12:39

В Украине отменили повышение тарифов на воду

12:38

Мужчина может помыть плиту за считанные секунды - он объяснил в чем хитрость

Реклама
12:23

Минвосстановления и комитет ВР: берем политическую ответственность за необходимую стране реформу 5655

12:07

Продюсер Поляковой предсказал судьбу Винника: "Не в себе, в другой реальности"

12:02

Таро-прогноз на полнолуние 3 июля 2023: чего ждать каждому знаку зодиакаВидео

11:59

В Москве задержали военного, который выкрикивал "Слава Украине"

11:47

В Сумах дрон РФ влетел в дом: часть многоэтажки разрушена, есть погибшие

11:38

Сладкое детство в СССР: культовые советские сладости, которые обожали дети

11:28

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти воробья на картинке

10:59

ЕС хочет разрешить российскому банку пользоваться системой SWIFT - FT

10:48

"Подрыв ЗАЭС – выстрел России себе в ногу": Кочетков описал последствия для Украины и РФ

10:35

Гороскоп Таро на июль 2023: Овнам - удача, Тельцам - разочарование, Близнецам - радостьВидео

10:30

Немыслимая польза за копейки: что можно сделать из бутылок для огорода

Реклама
09:59

"Путин очень хочет сохранить лицо": Россия может взорвать Запорожскую АЭС – Times

09:26

Оптическая иллюзия сводит с ума Интернет: люди не могут найти спрятанное животное

09:23

ВСУ ведут успешное контрнаступление: в Минобороны раскрыли детали

09:00

К осени Россия начнет бежать с юга, ЗАЭС хотят взорвать, чтобы задержать ВСУ - КочетковЭксклюзив

08:58

ВСУ успешно наступают на шести участках фронта - ISW

08:58

Гороскоп на завтра 4 июля 2023: Львы - хватит транжирить деньги, Овнам - стресс

08:50

Воин получил награду от Залужного: на фронте погиб опытный разведчик "Месси"

08:26

Пригожин испугал Путинамнение

08:08

Психолог объяснил "хождение в народ" Путина после бунта Пригожина

08:02

Коллаборанты и работники "Росатома" бегут с Запорожской АЭС - мэр

07:24

Ватикан дал заднюю: посланник Папы Римского заявил, что нет мирного плана по Украине

07:00

День рождения Тома Круза: 5 самых необычных ролей харизматичного именинникаВидео

06:48

Число жертв удара РФ по Краматорску выросло: умерла украинская писательница

06:05

Время говорить по-плохому: мы уперлись в стену в голове дедушки Байденамнение

05:00

Бил кулаками в голову: в Ужгороде пьяный майор набросился на жену военного

04:10

Томаты удивят богатейшим урожаем: как пасынковать высокорослые помидоры

04:00

Какой сегодня праздник 3 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:40

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, что будет с Россией после ПутинаВидео

03:10

Путин больше не может приказать взорвать Запорожскую АЭС: Пионтковский объяснил причину

02:35

Вера Брежнева стала жертвой мошенников и предупредила остальных про опасность

Реклама
02:05

Пономарев спрогнозировал, пойдет ли Россия войной на страны НАТО

01:33

Мужчина придумал гениальный и полезный способ утилизации битой посуды

02 июля, воскресенье
23:59

Лишь 1% людей справится с этой оптической иллюзией: надо найти лицо человека

23:16

Шольц назвал неизменное условие членства Украины в НАТО

22:42

Угрожали поломать ногу: сотрудники ТЦК ворвались в частный домВидео

22:31

"РФ не является государством": страна-агрессор не сохранится в нынешнем виде - Данилов

21:51

Как заставить украинцев аж бегом выучить английскиймнение

21:32

"Часть земель надо отдать РФ": в Британии скандал из-за заявлений об Украине

21:20

Женщина хочет назвать своего ребенка в честь животного: люди назвали это имя "ужасным"

21:10

Чисто, преданно и вечно: как понять, что собака по-настоящему любит вас

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять