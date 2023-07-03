ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова

Украинские военные ликвидировали на фронте российского оккупанта, полковника Евгения Писаренко, который был командиром одного из отрядов спецподразделения Кадырова "Ахмат". Об этом сообщил украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram.
"Успешно демобилизовано – командир отряда спецназа "Ахмат", полковник Евгений "Великий" Писаренко", – написал он.
Украинский офицер также обнародовал фото уничтоженного оккупанта.
Больше подробностей о том, как и где был ликвидирован российский оккупант, Штефан не сообщал.
В то же время российские пропагандистские СМИ рассказали, что Писаренко якобы добровольно решил принять участие в войне, которую развязала протыв Украины страна-агрессор Россия.
Также российские пропагандисты сообщили, что Писаренко был родом из Ставропольского края.
Ранее сообщалось, что на Белгородщине ликвидировали полковника РФ, которого отправили уничтожить "ДРГ". Российский полковник был ликвидирован после того, как попал в засаду вблизи украинской границы.
Напомним, в захваченном РФ Мариуполе Донецкой области были уничтожены четверо офицеров российской оккупационной армии. Вражеские офицеры были ликвидированы в районе Мариупольского порта.
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