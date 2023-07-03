Медведев угрожает ядерным апокалипсисом, если Запад не сдаст Украину: придумал требования

Он заявил, якобы западные страны должны идти на такие требования, если они не хотят "апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации".

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Медведев угрожает ядерным апокалипсисом, если Запад не сдаст Украину/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрий Медведев снова начал пугать мир ядерным апокалипсисом. При этом он выдвинул Западу требования, выполнение которых якобы поможет избежать ядерной зимы.

Он заявил, якобы Россия "готова искать разумные компромиссы", но лишь на ее условиях. И среди этих условий – забыть о любой АнтиРоссии, "уничтожить и запретить киевский режим", принять, что часть Украины будет оккупирована. Об этом прихвостень Путина отметил в своем Telegram и в статье для "Российской газеты".

Медведев в типичной для него угрожающей манере отметил, что якобы "ядерный апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен". По его словам, к такому развитию событий могут привести две причины.

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"Причин как минимум две. Первая. Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, потому что наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную страну − Россию. Они, без сомнения, придурки, но это именно так. А вторая причина совсем прозаична – ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!", – написал Медведев в своем Telegram-канале.

В статье для "Российской газеты" он попытался унизить западных политиков, а также попытался похвастаться тем, что РФ якобы смогла подавить "вооруженный мятеж Пригожина" и "захватить Бахмут".

Он сказал, что Россия якобы хочет добиться, чтобы Украина не вступила в НАТО, и что РФ якобы "добьется этой цели". При этом он подчеркнул, что так как "конфликтующие страны не принимают в НАТО", то Россия затянет это противостояние на десятилетия.

По мнению прихвостня Путина, нынешняя ситуация разрешится либо третьей мировой войной, следствием которой будет ядерная зима, либо поиском компромиссов для формирования "уважительного мироустройства", которое "будет основываться на балансе интересов всех стран".

При этом зампред Совбеза РФ говорит, якобы страна-агрессор Россия готова искать компромиссы, но выдвинул ряд требований для этого – забыть о любой АнтиРоссии, "уничтожить и запретить киевский режим", а также принять, что часть Украины будет оккупирована.

Медведев угрожает, что якобы Западу "придется идти на такие требования", если западные страны не хотят "апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации".

Абсурдные заявления Медведева

Ранее Дмитрий Медведев после странных заявлений Путина и себе размечтался о "санитарной зоне" во Львов. Он издал очередное абсурдное заявление и пригрозил уничтожением кабельной связи Запада.

Напомним, что Медведев разразился угрозой России "нанести превентивный ядерный удар". Заместитель Владимира Путина в Совбезе агрессора России Дмитрий Медведев испугался якобы вероятности "передачи западным миром Украине ядерного оружия".

Также Медведев выступил с новыми ядерными угрозами. Он пригрозив ядерным ударом Польши и, мол, "исчезновением" президенту страны Анджею Дуде и руководителю правящей партии Право и справедливость Ярославу Качиньскому.

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