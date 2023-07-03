"Подрыв ЗАЭС – выстрел России себе в ногу": Кочетков описал последствия для Украины и РФ

Решение о возможном подрыве ЗАЭС будут принимать в РФ необразованные, которые о последствиях не думают. А тех, что понимают последствия, никто слушать не будет.

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Кочетков описал последствия для Украины и РФ от возможного подрыва оккупантами Запорожской АЭС/ коллаж: Главред, фото: Главред, Энергоатом, скрин

Если страна-агрессор Россия всё-таки осмелится взорвать Запорожскую атомную электростанцию, радиацией будет заражена территория радиусом примерно 50 километров. Также радиация будет разноситься вниз по течению Днепра.

Но пострадают не только территории Украины, но и территории России, ведь радиоактивное загрязнение может добраться Черным морем и туда. Поэтому такой шаг, на который может пойти РФ, будет ее выстрелом себе в ногу. Об этом рассказал политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду.

В то же время Кочетков отмечает, что такая катастрофа в случае, если она всё-таки произойдет, не будет иметь последствий для Европы.

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"Во-первых, апокалиптических последствий точно не будет – не будет такого, что зараженной будет вся Европа. В первую очередь потому, что большинство реакторов остановлены, в отличие, например, от аварии в Чернобыле, где реактор был разогнан на полную мощность", – пояснил он.

По его словам, в случае подрыва Запорожской АЭС может произойти радиоактивное заражение радиусом примерно до 50 километров.

"В эту зону попадает Днепр, и, соответственно все населенные пункты ниже Энергодара по течению Днепра. Соответственно, эти проблемы будут у россиян в захваченном ими Крыму и соответственно на черноморском побережье России – это и Новороссийск, и Сочи. Хочу просто напомнить известные факты, когда останки погибших животных плыли по течению к пляжам Сочи", – отметил политический аналитик.

Он подчеркнул, что с радиацией, которая из Днепра попадет в Черное море, будет то же самое – она будет двигаться также к территории РФ.

"То есть в случае взрыва россияне загрязнят всё Черное море и собственное побережье, что будет их выстрелом себе в ногу. Но люди, которые понимают последствия в России, не влияют на принятие решений – их принимают невежественные люди, которые об этих последствиях не думают", – сказал Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Угроза подрыва оккупантами Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

По словам Зеленского, существует риск, при котором оккупанты страны-агрессора России могут взорвать Запорожскую атомную электростанцию даже в том случае, если она будет передана под контроль МАГАТЭ. Враг способен устроить теракт дистанционно.

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов поделился, что около сотни работников "Росатома", а также часть коллаборантов покинули Запорожскую АЭС. К тому же они выехали из Энергодара. Работникам ЗАЭС, которые находятся на станции, оккупационные власти не разрешают покидать город. На работу ходить им также не разрешают, потому что тем, кто не заключил контракт с "Росатомом", заблокировали пропуска.

Российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский отмечал, что российский диктатор Владимир Путин больше не имеет возможности отдавать приказы о применении ядерного оружия или совершение чего-то, что могло бы вызвать серьезную экологическую катастрофу. Он потерял значительную часть власти, а такие приказы требуют серьезной концентрации власти в руках первого лица.

Напомним, издание The Times отметило, что Путин может пойти на радикальный шаг и отдать приказ взорвать Запорожскую АЭС. Подтолкнуть его к такому шагу может желание сохранить лицо как авторитарного правителя в глазах своих сторонников, а также попытки обострить войну в надежде получить быстрые победы.

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