К осени Россия начнет бежать с юга, ЗАЭС хотят взорвать, чтобы задержать ВСУ - Кочетков

В случае взрыва россияне загрязнят все Черное море и собственное побережье, что будет их выстрелом себе в ногу, считает эксперт.

https://glavred.info/article/k-oseni-rossiya-nachnet-bezhat-s-yuga-zaes-hotyat-vzorvat-chtoby-zaderzhat-vsu-kochetkov-10482217.html Ссылка скопирована

Подрыв ЗАЭС создаст радиоактивную зону радиусом 50 километров, ВСУ смогут ее обойти - Кочетков / Главред

Страна-агрессор Россия все активнее намекает на возможный теракт на Запорожской АЭС. Причем, как и в случае с Каховской ГЭС, всячески пытается переложить вину на Украину. Украинская разведка сообщает, что Россия уже заминировала по меньшей мере четыре из шести реакторов.

В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал, при каких условиях Россия способна взорвать ЗАЭС, когда РФ начнет бежать с юга, и когда Путин решится на применение ядерного оружия.

В ГУР заявили об уменьшении присутствия россиян на ЗАЭС и в Энергодаре. О чем это свидетельствует?

видео дня

То, что там меняется количество представителей, еще ни о чем не свидетельствует. Там есть ротации, там приезжают представители Росатома, одни уезжают, другие – приезжают.

То есть никоим образом это не влияет. Говорить о том, что они собираются покинуть Запорожскую атомную станцию, нет реальных оснований, есть лишь надежда на это.

Потому что россияне будут ее оставлять исключительно под принуждением и угрозой окружения с нашей стороны. Только тогда это возможно. Хотя, подчеркну, они за нее особо и не держатся. Потому что фактически она остановлена давлением со стороны МАГАТЭ, которое неоднократно имело встречи с Путиным. Там есть (и это МАГАТЭ тоже признает) минирование вокруг станции, и есть минирование внутри станции. Но по характеру и объемам этого минирования считать, что станцию собираются взорвать, или что это технологически возможно, оснований нет. Того, что внутри, согласно отчетам МАГАТЭ, несколько маловато, чтобы повлечь серьезные последствия. Хотя от России ждать можно чего угодно. Ситуация динамичная, но пока серьезной угрозы подрыва ЗАЭС я не вижу.

От чего это будет зависеть – от продвижения украинских войск?

Да, определенно. Если они будут считать, что это помешает нашему наступлению (как, собственно, происходило с Каховской ГЭС), тогда это возможно. Если наступление ВСУ будет достаточно стремительным, тогда они ничего не успеют сделать.

На что россияне вообще рассчитывают такими угрозами?

Считаться с их противоречивыми заявлениями совершенно не имеет смысла. То, что они пытаются определенным образом подменить реальность, ни на что не влияет. Только дела и продвижение украинских войск.

А в целом какие последствия это может повлечь? Не получится ли так, что Россия, пытаясь остановить нас, фактически выстрелит и себе в ногу?

Во-первых, апокалиптических последствий точно не будет - не будет такого, что зараженной будет вся Европа. В первую очередь потому, что большинство реакторов остановлены, в отличие, например, от аварии в Чернобыле, где реактор был разогнан на полную мощность.

Поэтому в случае подрыва может произойти радиоактивное заражение радиусом примерно до 50 километров. В эту зону попадает Днепр, и, соответственно все населенные пункты ниже Энергодара по течению Днепра. Соответственно, эти проблемы будут у россиян в захваченном ими Крыму и соответственно, на черноморском побережье России – это и Новороссийск, и Сочи. Хочу просто напомнить известные факты, когда останки погибших животных плыли по течению к пляжам Сочи.

С радиацией, которая из Днепра попадет в Черное море, соответственно, будет то же самое. То есть в случае взрыва россияне загрязнят все Черное море и собственное побережье, что будет их выстрелом себе в ногу. Но люди, которые понимают последствия в России, не влияют на принятие решений – их принимают невежественные люди, которые об этих последствиях не думают.

Если Россия прибегнет к таким шагам, чтобы задержать ВСУ, насколько сильно это может нас задержать? Или Россия превышает свои ожидания?

Любая авария на ЗАЭС никоим образом не задержит, потому что обойти зону заражения в 50 километров не составляет проблемы. Пострадает мирное население, на военных это не повлияет. И, соответственно, на наше наступление тоже.

А на реакцию Запада как это повлияет? Может ли Россия этот инцидент попытаться использовать для того, чтобы добиться победы?

Попробует, но веры им нет. Россию уже фактически прекратили бояться, поэтому влияния не будет. Хотя желание посадить Украину за стол переговоров на не очень благоприятных для нас условиях существует и является определенным следствием этого шантажа. Но то, что есть, то уже есть, и угроза в отношении ЗАЭС не является существенной, даже в случае шантажа.

Вы в начале сказали, что россиян можно будет выгнать с АЭС только под принуждением. Собственно, как скоро в таком случае это может произойти?

Середина лета, ближе к осени. Сейчас наступление еще готовится, а ближе к осени на юге может произойти "жест доброй воли".

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Если русские гипотетически оттуда сбегут, какие вообще рычаги влияния у России остаются?

Россияне будут продолжать шантажировать ядерным оружием. Поэтому подрыв ЗАЭС будет, скорее, локальной катастрофой, которая минимально повлияет на Европу. Хотя есть вариант, который сейчас обсуждают, о подрыве на ЗАЭС как атаке на страны НАТО, поскольку радиационное загрязнение может достичь стран НАТО – Турции, Румынии и тому подобное. Так что последствия могут быть, но это мало на что повлияет, поэтому россияне быстрее будут шантажировать ядерным конфликтом внутри Европы.

А реально Путин может применить ядерное оружие, или только будет шантажировать им?

Пока что, оснований считать, что идет подготовка к использованию, по-моему, нет. Путин еще надеется захватить Украину, договориться с США относительно нового распределения мира. А пока есть эта надежда, он не будет использовать ядерное оружие, потому что это его крайний ход.