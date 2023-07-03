"Путин очень хочет сохранить лицо": Россия может взорвать Запорожскую АЭС – Times

У российских оккупантов уже давно нет никаких успехов на поле боя, поэтому диктатор РФ может пойти на радикальные меры, чтобы изменить ход боевых действий.

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Россия может взорвать Запорожскую АЭС/ коллаж: Главред, фото: Скрин, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин может пойти на радикальный шаг и отдать приказ взорвать Запорожскую АЭС. Подтолкнуть его к такому шагу может желание сохранить лицо как авторитарного правителя в глазах своих сторонников, а также попытки обострить войну в надежде получить быстрые победы.

Об этом пишет издание The Times в своей редакционной статье. Авторы статьи отмечают, что на решение Путина относительно такого приказа может повлиять ход войны против Украины, факт которой уже стал "огромной стратегической ошибкой" российского диктатора, а также попытка мятежа, которую устроил владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин.

Российская оккупационная армия уже давно не демонстрирует никаких успехов на поле боя, что сильно бьет по имиджу российского диктатора Путина. А мятеж Пригожина ударил по имиджу главы Кремля еще больше. Бунт, который устроил владелец ЧВК "Вагнера", лишний раз показал шаткость позиций Путина

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"Это опасный момент для путинского режима и, следовательно, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть благосклонность политической удачи, господин Путин может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на быстрые победы", – предполагают авторы материала The Times.

В издании отмечают, что российские оккупанты уже взорвала Каховскую гидроэлектростанцию, поэтому "вполне возможно, что у них есть и план удара по Запорожской атомной электростанции". Такое подозрение лишь подпитывает то, что РФ выводит из ЗАЭС российских оккупантов и персонал станции.

В The Times подчеркнули, что НАТО должно предупредить страну-агрессора Россию, что если она устроит такую катастрофу, это не останется без ответа.

Угроза подрыва оккупантами Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

По словам Зеленского, существует риск, при котором оккупанты страны-агрессора России могут взорвать Запорожскую атомную электростанцию даже в том случае, если она будет передана под контроль МАГАТЭ. Враг способен устроить теракт дистанционно.

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов поделился, что около сотни работников "Росатома", а также часть коллаборантов покинули Запорожскую АЭС. К тому же они выехали из Энергодара. Работникам ЗАЭС, которые находятся на станции, оккупационные власти не разрешают покидать город. На работу ходить им также не разрешают, потому что тем, кто не заключил контракт с "Росатомом", заблокировали пропуска.

Российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский отмечал, что российский диктатор Владимир Путин больше не имеет возможности отдавать приказы о применении ядерного оружия или совершение чего-то, что могло бы вызвать серьезную экологическую катастрофу. Он потерял значительную часть власти, а такие приказы требуют серьезной концентрации власти в руках первого лица.

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