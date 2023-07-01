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"Путин - неуправляемый": Зеленский заявил о риске подрыва оккупантами ЗАЭС

Анна Ярославская
1 июля 2023, 09:44 обновлено 1 июля, 09:54
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Запорожская АЭС заминирована. Украинской разведке известно, что у РФ есть планы, которые предполагают создать утечку радиоактивных веществ на станции.
Владимир Зеленский, ЗАЭС, Владимир Путин
Владимир Зеленский заявил, что риск теракта на ЗАЭС есть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предполагают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС. Об этом глава государства сказал в интервью изданию El Mundo.

"Ситуация в главке очень сложная, но по шкале от 1 до 10 вы можете оценить уровень безумия Владимира Путина? Он неуправляемый человек даже на своей территории. Россия слаба и неуправляема, как мы видели на примере "вагнеровцев". Мы видели это на примере взрыва плотины в Каховке. Конечно, есть риск того, что АЭС будет взорвана", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что некоторые эксперты видят риски для станции из-за возможного подрыва реакторов охлаждения. Другие говорят, что это неважно. Однако, согласно докладам украинской разведки, ЗАЭС в любом случае заминирована, и Агентство по атомной энергии это подтверждает.

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"Нашей разведке известно, что на объекте есть взрывчатка и 5000 российских военных с тяжелым вооружением. Нашей разведке известно, что у России есть планы, направленные на то, чтобы вызвать утечку радиоактивных веществ на станции. Это часть их стратегии, чтобы заморозить конфликт, как и в случае с дамбой", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, если Киев получит контроль над АЭС, переданной МАГАТЭ, оккупанты дистанционно взорвут станцию, чтобы выиграть для себя время, накопить вооружение, и снова попытаться стереть украинцев с лица земли.

"Также хочу напомнить, что наших работников похищают, а их детей вывозят в Россию", - добавил Зеленский.

Риск теракта на Запорожской АЭС

Страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

Если оккупанты страны-агрессора России рискнут осуществить подрыв Запорожской атомной электростанции, Украина узнает о катастрофе только спустя несколько часов. Прямой радиационный контроль сегодня находится в руках захватчиков. Об этом заявил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Аналитики Института изучения войны считают, что российские оккупанты, вероятно, не станут намеренно создавать аварию на Запорожской АЭС, так как не смогут контролировать ее последствия. Однако опыт с Каховской ГЭС показывает, что они все же могут прибегнуть и к такому теракту. Эксперты описали три возможных сценария.

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