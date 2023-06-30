'Часть могут взорвать': Буданов раскрыл вероятный сценарий теракта на ЗАЭС

Ситуация вокруг Запорожской атомной станции остается неизменно напряженной.

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Буданов рассказал о готовности россиян к подрыву Запорожской АЭС. / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Страна-агрессорка Россия с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Такое заявление он сделал в интервью The War Zone.

"Часть станции, если будет принято решение, вероятнее всего, взорвут. Есть искусственный водоем на территории станции, который обеспечивает охлаждение. Потому что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий невозможны", - отметил руководитель ГУР.

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Теракт на Запорожской АЭС

Напомним, что авария на ЗАЭС реальная - Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель. Оккупанты будут использовать ЗАЭС для ядерного шантажа, чтобы посадить Киев за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ.

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина. Украине нужно больше вооружений от Запада, чтобы быстрее одержать победу над страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. По словам Буданова, все российские подразделения, находившиеся рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования взорвать станцию.

В Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС. Заявление главы Украины прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские пропагандистские СМИ. Слова Зеленского он назвал ложью.

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