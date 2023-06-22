'Это ложь': в Кремле ответили на заявление Зеленского о теракте России на ЗАЭС

МАГАТЭ никаких комментариев по поводу этого заявления не давала.

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В России ответили Зеленскому на заявление о теракте на ЗАЭС/ коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео Telegram

В стране-агрессоре России отреагировали на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Кремль готовится к теракту на временно оккупированной Запорожской АЭС. Украинская разведка получила информацию о том, что оккупанты хотят взорвать ЗАЭС, что повлечет выброс радиации.

Заявление главы Украины прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут российские пропагандистские СМИ. Слова Зеленского он назвал ложью.

"На месте были контакты с МАГАТЭ. Очень высокая оценка МАГАТЭ. Они видели все - все, что хотели увидеть", - заявил Песков.

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Кстати, известно, что МАГАТЭ пока не комментировало никаких заявлений.

Теракт на Запорожской АЭС

Напомним, что Зеленский сообщил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской АЭС. Разведка Украины получила информацию о том, что оккупанты хотят взорвать ЗАЭС, что повлечет выброс радиации.

Авария на ЗАЭС реальная - Кошарная заявила, что РФ вероятно заминировала пруд-охладитель. Оккупанты будут использовать ЗАЭС для ядерного шантажа, чтобы посадить Киев за стол переговоров во время контрнаступления ВСУ.

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина. Украине нужно больше вооружений от Запада, чтобы быстрее одержать победу над страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.

Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС. По словам Буданова, все российские подразделения, находившиеся рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования взорвать станцию.

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