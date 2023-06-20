Россия дополнительно заминировала Запорожскую АЭС: Буданов заявил о самом страшном

По словам Буданова, все российские подразделения, которые находились рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования подорвать станцию.

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Буданов заявил о заминировании Запорожской АЭС / Коллаж Главред, фото УНИАН, скриншот

Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты готовились к подрыву Каховской гидроэлектростанции и дополнительно заминировали Запорожскую АЭС.

В эфире телемарафона Буданов отметил, что оккупанты начали вывод своих войск за полчаса до теракта.

По его словам, существует много интересных фактов о том, как именно россияне совершили свой теракт на Каховской ГЭС.

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"Самое интересное, что за полчаса (россияне - ред.) вышли по радиосети на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС и сказали собраться и быстро покинуть территорию. В это же время прибыла группа спецназа. И после этого произошло то, что произошло", - рассказал Буданов.

По его словам, все российские подразделения, которые находились рядом с ГЭС, не знали о планах своего командования подорвать станцию. Это застало их врасплох.

Российские оккупанты заминировали Запорожскую АЭС

По словам Буданова, они заминировали пруд-охладитель станции.

"К сожалению, по состоянию на данный момент определенная угроза существует. Еще раз говорю определенная. Потому что Запорожская АЭС как находилась, так и находится под контролем оккупационных войск", - сказал Буданов.

Он отметил, что из-за того, что россияне уничтожили дамбу Каховской ГЭС, они разрушили нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

"Но второе, самое страшное, это то, что ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что заминирован охладитель. Если они выведут его из строя, то велика вероятность, что будут значительные проблемы", - сказал он.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Известно о погибших и большом количестве пропавших без вести после подрыва дамбы ГЭС.

Местные жители на оккупированных территориях Херсонщины сообщают о большом количестве погибших и пропавших без вести в результате затопления после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Местные жители видят погибших внутри их домов через окна.

Биолог Владислав Балинский назвал проблемы Украины после подрыва Каховской ГЭС. Проблема с водообеспечением населения может стать одной из основных. Кроме этого, вода размыла минные поля, и мины теперь могут быть где угодно.

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