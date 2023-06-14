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"Погибших видно через окна": на оккупированной Херсонщине находят тела утонувших людей

Алёна Воронина
14 июня 2023, 18:26 обновлено 14 июня, 18:27
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Местные жители сообщают о большом количестве погибших и пропавших без вести на оккупированных территориях после затопления из-за подрыва Каховской ГЭС.
Алешки
На оккупированной Херсонщине находят тела людей, которые утонули/ коллаж: Главред, фото: скрин, Telegram

На оккупированной части Херсонской области в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС есть много погибших и пропавших без вести.

Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников, сообщает "Радио Свобода". Он отметил, что пока нет возможности официально подтвердить такие данные, но эту информацию сообщают украинским властям местные жители, которые сейчас находятся на оккупированных территориях.

Толоконников рассказал, что местные жители видят погибших внутри их домов через окна.

"Очень много на левобережье есть сообщений о том, что люди без вести пропали. Мы не можем официально подтвердить факты гибели. Но очень много сообщений о том, что люди видят через окна в некоторых домах людей, которые там есть, которые погибли", – сообщил спикер Херсонской ОВА.

Он добавил, что Херсонская область ожидает помощи международного сообщества. Он отметил, что международные организации могли бы помочь украинцам, пострадавшим от подтопления на оккупированных территориях, а также провести эксгумацию тел погибших.

Вода на Херсонщине продолжает отступать

В то же время в Херсонской ОВА сообщили, что "большая вода" продолжает отступать от населенных пунктов той части Херсонщины, которая находится под контролем Украины

"По состоянию на утро (14 июня – ред.) средний уровень подтопления составляет 2,13 метров. Это на 32 сантиметра меньше, чем вчера вечером. Динамика на спад воды сохраняется. Подтопленными остаются 28 деоккупированных населенных пунктов. Вода полностью отошла от деревень Завет, Бобровый угол и Бургунка. Всего под водой остаются 3103 жилых дома. В течение прошлого дня вода отошла от около полутысячи домов", – говорится в сообщении ОВА.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Уже известно о погибших и большом количестве пропавших без вести после подрыва дамбы ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал позорным равнодушием реакцию Запада на подрыв оккупантами Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что российские оккупанты ударили по Каховской ГЭС и полностью разрушили ее. Этот теракт стал причиной гибели людей, животных. Однако Украина так и не получила должной поддержки от мирового сообщества.

В Минобороны Украины заявили, что российские оккупанты перемещают свои самые боеспособные части с Херсонского направления. В частности, речь идет о подразделениях морской пехоты, Воздушно-десантных войсках и 49 армии. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что теперь становится очевидной цель подрыва Каховской ГЭС россиянами.

Биолог Владислав Балинский назвал проблемы Украины после подрыва Каховской ГЭС. Проблема с водообеспечением населения может стать одной из основных. Кроме этого, вода размыла минные поля, и мины теперь могут быть где угодно.

Смотрите видео о ситуации в Херсоне после того, как там начала отступать вода. В частности, криминалисты ищут тела погибших в результате подтопления людей:

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