"Это позорное равнодушие": Зеленский - об отсутствии реакции на подрыв ГЭС

Президент Украины обвинил мировое сообщество в равнодушии и слабости, которая "подпитывает террористов".

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Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие должной реакции на подрыв Каховской ГЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Российские оккупанты ударили по Каховской ГЭС и полностью разрушили её. Этот теракт стал причиной гибели людей, животных. Однако Украина так и не получила должной поддержки от мирового сообщества. Президент Украины Владимир Зеленский назвал позорным равнодушием реакцию Запада. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

"Сейчас, к сожалению, видим, что на некоторых уровнях в мире есть позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии, вызванных российским терактом на Каховской ГЭС. Когда международные организации, которые должны защищать жизни, даже за неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию", - сказал Зеленский.

Он акцентировал внимание на том, что некоторые мировые субъекты так и не вышли с заявлениями, в которых осудили бы действия РФ.

"Террористы просто подпитываются этой слабостью, этим равнодушием. Оно их поощряет. И это мы должны преодолеть. И преодолеем. Давим и побуждаем, чтобы международная поддержка была на той части Херсонской области, где сейчас оккупанты", - добавил президент.

Последствия подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что за 2-4 дня от подрыва Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток от подрыва. Уже было известно о погибших в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

Украина и ООН договорились об эвакуации из захваченного РФ левого берега Днепра. Страна-оккупант Россия должна обеспечить доступ ООН к захваченным районам Херсонской и Запорожской областей и предоставить соответствующие гарантии безопасности.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Смотрите видео, рассказывающие эвакуированные из зоны подтопления херсонцы:

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