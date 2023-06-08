Зеленский на Херсонщине решает, как преодолевать катастрофу: "Много важных вопросов"

Глава Украинского государства Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область, пострадавшую в результате подтопления после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции. Президент провел в регионе координационное совещание по ликвидации последствий подрыва дамбы.
Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины. Отмечается, что во время совещания обсудили ряд важных вопросов.
"Много важных вопросов: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом дамбы, организация жизнеобеспечения затопленных территорий. Также перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы", – говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что нужно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям пострадавших территорий. Также нужно разработать программу для компенсации убытков или перемещения предприятий в пределах Херсонщины.
Также известно, что президент посетил в Херсоне переправу, на которой осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий.
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