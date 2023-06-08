УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский на Херсонщине решает, как преодолевать катастрофу: "Много важных вопросов"

Алёна Воронина
8 июня 2023, 11:57 обновлено 8 июня, 12:00
77
Президент Украины провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.
Владимир Зеленский, Херсон
Зеленский на Херсонщине собрал совещание по Каховской ГЭС/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Глава Украинского государства Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область, пострадавшую в результате подтопления после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции. Президент провел в регионе координационное совещание по ликвидации последствий подрыва дамбы.

Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины. Отмечается, что во время совещания обсудили ряд важных вопросов.

"Много важных вопросов: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом дамбы, организация жизнеобеспечения затопленных территорий. Также перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы", – говорится в сообщении.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что нужно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям пострадавших территорий. Также нужно разработать программу для компенсации убытков или перемещения предприятий в пределах Херсонщины.

Также известно, что президент посетил в Херсоне переправу, на которой осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий.

Новость дополняется…

война в Украине Владимир Зеленский Херсонская область Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС
Реклама

Главное за день

Зеленский на Херсонщине решает, как преодолевать катастрофу: "Много важных вопросов"

Зеленский на Херсонщине решает, как преодолевать катастрофу: "Много важных вопросов"

11:57 Украина
Последствия будут страшными: эколог рассказал, чего ждать Украине после подрыва Каховской ГЭС

Последствия будут страшными: эколог рассказал, чего ждать Украине после подрыва Каховской ГЭС

11:40 Украина
В Луганске серия "прилетов" по оккупантам: взрывы прогремели сразу на 3-х заводах

В Луганске серия "прилетов" по оккупантам: взрывы прогремели сразу на 3-х заводах

11:34 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:57

Зеленский на Херсонщине решает, как преодолевать катастрофу: "Много важных вопросов"

11:40

Последствия будут страшными: эколог рассказал, чего ждать Украине после подрыва Каховской ГЭСВидео

11:34

В Луганске серия "прилетов" по оккупантам: взрывы прогремели сразу на 3-х заводахВидео

11:32

Анджелина Джоли серьезно поменяла внешний вид: что случилось

11:06

Гороскоп на завтра 9 июня 2023: Водолеям - богатство, Раки - избегайте толпыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:48

"Количество взрывов невозможно посчитать": ВСУ мощно ударили по оккупантам в Токмаке

10:33

Путин попросил Эрдогана стать посредником в переговорах с США: в Сети раскрыли подробности

10:05

Украинская сеть кинотеатров вошла в рейтинг топ-50 в ЕвропеФото

10:00

Русская элита недовольна Путиным и его шансами в войне с Украиной - BloombergВидео

Реклама
09:51

Чрезвычайно сложная загадка: нужно найти прямую линию среди кругов за 5 секунд

09:50

Женщина вылила пол-литра кока-колы в унитаз: результат впечатляетВидео

09:36

В боях за Украину погиб молодой защитник из Львовской области

09:22

Украинцы обязаны заплатить налоги со своего жилья: сроки и сколько денегВидео

08:58

Генерал РФ был пьян: в Сети рассказали, кто дал отмашку подорвать Каховскую ГЭС

08:49

"Будет еще хуже": Путин "плюнул" на Крым приказом взорвать Каховскую ГЭС – Пионтковский

08:42

Всю жизнь мы неправильно клеили лейкопластырь: как это делают профиВидео

08:42

Геноцид Левобережья: россияне нарушили Конвенцию ООНмнение

08:38

Как оформить отсрочку от мобилизации военкомате: объяснение адвоката

07:56

Армия РФ потеряла первую линию обороны на Херсонщине: линия фронта изменилась – ISWФотоВидео

07:55

Оккупанты забрали все плавсредства и не выпускают людей из Олешек - мэрВидео

Реклама
07:20

Члены НАТО могут отправить войска в Украину - The Guardian

06:38

Россия ответственна за разрушение Каховской ГЭС – Белый домВидео

06:17

Подрыв Каховской ГЭС: какие вызовы стоят перед Украиной?мнение

05:00

"Подраспухла": певица Валерия расправила щеки

04:30

"Центр не управляет ситуацией": уже есть первый признак начала развала РФ – ОгрызкоВидео

04:00

Какой сегодня праздник 8 июня: что произошло в мире и кого поздравлять

03:43

Стала неузнаваемой: дива Кончита Вурст кардинально сменила имидж

03:13

Гениальные хозяйки в СССР мыли окна уксусом, а посуду - содой: в чем секрет

02:40

Гражданская война в России: Эксперт объяснил о ситуации в Белгороде

01:55

Не только для остановки контрнаступления: эксперт объяснил, зачем РФ подрыв Каховской ГЭСВидео

00:21

"Я отдаю приказы": Зеленский сказал, причастна ли Украина к событиям на территории РФ

00:03

"С бабушкой трудно работать": популярный российский артист унизил Долину

07 июня, среда
23:42

"Я зверь": голливудская актриса показала, как бреет свое лицо

23:41

"Человек-паук" Том Холланд "сломался": актер прекращает карьеру

23:37

Самый строгий день в году: приметы 9 июня и что нельзя делатьВидео

23:26

Страны НАТО могут отправить войска в Украину - РасмуссенВидео

23:21

Путин цинично собрался "спасать" людей на второй день после подрыва ГЭСФотоВидео

22:59

"Русский олигарх приглашал": Байкова призналась, получала ли деньги за интимВидео

22:58

"На очереди 2 опасных болезни": ученый рассказал об угрозе после подрыва Каховской ГЭСВидео

22:31

На Херсонщине плавают тела утопленников, а оккупанты не дают спасать людей - ЗеленскийФотоВидео

Реклама
22:08

Муж Наташи Королевой Тарзан опозорил певицу на всю РоссиюВидео

22:02

"Будет еще больше": стало известно о первых погибших из-за подрыва Каховской ГЭСВидео

21:50

Почему в четверг нужно пить кофе с корицей - лишь мудрые люди знают ответ

21:32

Молили о помощи: из Олешек эвакуировали женщину с детьми, которым дроном передали водуФотоВидео

21:26

Почему свекрови нельзя мыть посуду у невестки: что означает примета с древности

20:49

"Я в шоке": Зеленский без поблажек разнес ООН и Красный крест из-за подрыва ГЭСВидео

20:36

Сергей Стерненко. Оккупанты радуются подрыву ГЭС, а "оппозиция" отмазывает РоссиюВидеоблоги

20:21

"Потный комик": американский телеведущий обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭСФотоВидео

20:11

На прилавки Украины попал продукт с опасным для жизни химпрепаратом

20:10

Среди оппозиционеров РФ нашлись адвокаты Путина: "может, дамба рухнула сама?"мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять