Зеленский на Херсонщине решает, как преодолевать катастрофу: "Много важных вопросов"

Президент Украины провел на Херсонщине совещание по Каховской ГЭС. Сейчас решается ряд важных вопросов, как помочь людям и ликвидировать последствия трагедии.

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Зеленский на Херсонщине собрал совещание по Каховской ГЭС/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Глава Украинского государства Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область, пострадавшую в результате подтопления после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции. Президент провел в регионе координационное совещание по ликвидации последствий подрыва дамбы.

Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины. Отмечается, что во время совещания обсудили ряд важных вопросов.

"Много важных вопросов: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом дамбы, организация жизнеобеспечения затопленных территорий. Также перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы", – говорится в сообщении.

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Зеленский подчеркнул, что нужно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям пострадавших территорий. Также нужно разработать программу для компенсации убытков или перемещения предприятий в пределах Херсонщины.

Также известно, что президент посетил в Херсоне переправу, на которой осуществляется эвакуация населения с подтопленных территорий.

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