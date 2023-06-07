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"Будет еще больше": стало известно о первых погибших из-за подрыва Каховской ГЭС

Алёна Воронина
7 июня 2023, 22:02 обновлено 7 июня, 22:04
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В Олешках сначала нашли тело одного погибшего, после этого в больницу привезли тела еще двух человек. Мэр города говорит, что погибших будет намного больше.
Алешки
Стало известно о первых погибших из-за подрыва Каховской ГЭС/ коллаж: Главред, фото: Telegram

Стало известно о первых погибших в результате затопления после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. В городе Олешки Херсонской области нашли тела трех человек.

Об этом сообщил городской голова Олешек Евгений Рищук в комментарии "Суспільному". При этом он отмечает, что стоит быть готовыми к тому, что погибших будет гораздо больше.

"Есть у нас уже один человек погибший. В больницу сейчас привезли еще двоих. Я думаю их будет гораздо больше. Много людей прикованных к постели, были безногие, как безногий человек залезет на крышу?", – рассказал Рищук.

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Также он сообщил, что вечером в среду, 7 июня, в Олешках российские оккупанты наконец начали эвакуировать людей, которые прятались от наводнения на крышах. Местных жителей собирают в больнице.

По словам Рищука, Олешки затоплены уже на 90%, в городе очень мало сухой территории. Он отметил, что уровень воды местами достигает 3 метров, а в низинах уровень воды поднялся даже до 4 метров. Некоторые дома затоплены почти под крышу.

Ранее омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, что оккупанты "самоустранились" от обязанности эвакуировать людей и не проводят эвакуацию людей, которые вынуждены сидеть на крышах, спасаясь от воды. А руководитель Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко сообщала, что оккупанты угрожают расстрелом людям, которые пытаются самостоятельно эвакуироваться лодками.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 затопило уже почти две тысячи домов. Между тем Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупреждает, что в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

Сообщалось, что физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. В то же время в NYT заявили, что Каховская ГЭС, скорее всего, была взорвана изнутри и заявили, что нет никаких шансов на независимое расследование катастрофы.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС именно по приказу российского диктатора Владимира Путина. Перед осуществлением этого теракта оккупанты намеренно подняли уровень воды в водохранилище до 19 метров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией Организации Объединенных Наций и Красного Креста из-за подрыва Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что они не помогают в ликвидации последствий подтопления Херсонской области из-за взорванной россиянами ГЭС.

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