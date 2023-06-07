Украинцев предупредили о необходимости обходить стороной один продукт на прилавках. А тем временем из обращения пытаются изъять весь такой товар.

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На прилавки Украины попал продукт с опасным для жизни химпрепаратом/ ua.depositphotos.com

В Украине на прилавки попала брокколи, которая обработана опасным химическим препаратом хлорпирифоса. Продукт был ввезен из Польши.

Такой препарат, который обнаружили на брокколи, предназначен для уничтожения насекомых. При этом для человека он опасен – в случае попадания в организм он может привести к отравлению. Среди симптомов отравления этим веществом, в частности, боль в животе и потеря остроты зрения. Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Telegram.

В ведомстве отмечают, что Украина получила сообщение о том, что на ее территорию попал опасный продукт через международную систему быстрого реагирования. Поставщик – Prosto Frosto Sp. z oo.

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Опасный продукт получило предприятие, которое специализируется на оптовой продаже замороженных продуктов – "здоровый продукт". Теперь эта компания должна изъять из обращения весь опасный товар, который получила из Польши.

"Хлорпирифос применяют как инсектицид (химпрепарат, предназначенный для уничтожения насекомых) широкого спектра действия. Среди основных симптомов отравления хлорпирифосом – боль в животе и потеря остроты зрения", – отмечается в сообщении.

Украинцы, которые заметят такой товар в магазинах, могут сообщить об этом в Главное управление Госпотребслужбы.

Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о резком подорожании хлеба. В Украине прогнозируется существенное повышение цен на хлеб уже до конца 2023 года. По прогнозам экспертов, в зависимости от вида в следующие полгода он прибавит в цене от 1,5 до 3 грн за единицу.

Также сообщалось, что в Украине переписали цены на продукт, который нужен на каждой кухне. В Украине подешевела гречневая крупа. Теперь в среднем килограмм этой крупы стоит 51,80 грн (минус 3,29 грн от апрельской цены).

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