В Украине переписали цены на продукт, который нужен на каждой кухне

В Украине подешевела гречневая крупа. Об этом сообщает портал "Минфин".
Теперь в среднем килограмм этой крупы стоит 51,80 грн (минус 3,29 грн от апрельской цены). Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов гречку продают по (за 1 кг):
- Metro – 44,90 грн;
- Novus – 49,89 грн.
- Auchan – 47,50 грн;
- Varus – 64,9 грн.
Дешевеет гречка уже восьмой месяц. Последний раз она резко дорожала в августе-2022 – до 92,73 грн/кг. Далее цены только падали:
- сентябрь – до 87,94 грн (минус 4,79 грн);
- октябрь – до 80,78 грн (минус 7,16 грн);
- ноябрь – до 76,99 грн (минус 3,79 грн);
- декабрь – до 73,85 грн (минус 3,14 грн);
- январь-2023 – до 69,4 грн (минус 4,45 грн);
- февраль – до 66,16 грн (минус 3,23 грн);
- март – до 64,43 грн (минус 1,73 грн).
- Апрель - 55,09 грн (минус 9,34 грн)
- Май - 51,80 грн (минус 3,29 грн).
Цены на продукты и напитки в Украине
Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.
В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.
Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.
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