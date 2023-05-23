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В Украине переписали цены на продукт, который нужен на каждой кухне

Дмитрий Видоменко
23 мая 2023, 08:48 обновлено 23 мая, 09:26
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Дешевеет гречка, отмечают эксперты, уже восьмой месяц подряд. Последний раз она резко дорожала в августе-2022 – до 92,73 грн/кг.
Гречка, цены
В Украине по сравнению с апрелем подешевела гречка / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине подешевела гречневая крупа. Об этом сообщает портал "Минфин".

Теперь в среднем килограмм этой крупы стоит 51,80 грн (минус 3,29 грн от апрельской цены). Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов гречку продают по (за 1 кг):

  • Metro – 44,90 грн;
  • Novus – 49,89 грн.
  • Auchan – 47,50 грн;
  • Varus – 64,9 грн.

Дешевеет гречка уже восьмой месяц. Последний раз она резко дорожала в августе-2022 – до 92,73 грн/кг. Далее цены только падали:

видео дня
  • сентябрь – до 87,94 грн (минус 4,79 грн);
  • октябрь – до 80,78 грн (минус 7,16 грн);
  • ноябрь – до 76,99 грн (минус 3,79 грн);
  • декабрь – до 73,85 грн (минус 3,14 грн);
  • январь-2023 – до 69,4 грн (минус 4,45 грн);
  • февраль – до 66,16 грн (минус 3,23 грн);
  • март – до 64,43 грн (минус 1,73 грн).
  • Апрель - 55,09 грн (минус 9,34 грн)
  • Май - 51,80 грн (минус 3,29 грн).
Гречка, цены
Динамика изменения цен на гречку / Minfin

Цены на продукты и напитки в Украине

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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