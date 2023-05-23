В Украине переписали цены на продукт, который нужен на каждой кухне

Дешевеет гречка, отмечают эксперты, уже восьмой месяц подряд. Последний раз она резко дорожала в августе-2022 – до 92,73 грн/кг.

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В Украине по сравнению с апрелем подешевела гречка / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине подешевела гречневая крупа. Об этом сообщает портал "Минфин".

Теперь в среднем килограмм этой крупы стоит 51,80 грн (минус 3,29 грн от апрельской цены). Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов гречку продают по (за 1 кг):

Metro – 44,90 грн;

Novus – 49,89 грн.

Auchan – 47,50 грн;

Varus – 64,9 грн.

Дешевеет гречка уже восьмой месяц. Последний раз она резко дорожала в августе-2022 – до 92,73 грн/кг. Далее цены только падали:

видео дня

сентябрь – до 87,94 грн (минус 4,79 грн);

октябрь – до 80,78 грн (минус 7,16 грн);

ноябрь – до 76,99 грн (минус 3,79 грн);

декабрь – до 73,85 грн (минус 3,14 грн);

январь-2023 – до 69,4 грн (минус 4,45 грн);

февраль – до 66,16 грн (минус 3,23 грн);

март – до 64,43 грн (минус 1,73 грн).

Апрель - 55,09 грн (минус 9,34 грн)

Май - 51,80 грн (минус 3,29 грн).

Динамика изменения цен на гречку / Minfin

Цены на продукты и напитки в Украине

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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