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100 грн за кг потолок: что будет с ценами на гречку в этом году

Мария Тупик
27 апреля 2023, 21:56 обновлено 27 апреля, 22:03
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Эксперты прогнозируют, что в этом году цены на гречку не будут существенно меняться. Заоблачных 100 грн за кг ждать не стоит.
Цены на гречку в Украине
Цены на гречку в Украине / фото УНИАН, коллаж Главред

В Украине цены на гречку продолжают снижаться. Эксперты рассказали, ждать ли космических цен на гречку и что будет с крупой в этом году.

Сейчас аграрии увеличили площади посевов, ожидается, что в этом сезоне проблем с урожаем не будет.

"Цена на гречку постепенно снижалась, поскольку по результатам прошлого, 2022 года, были сформированы определенные ее резервы. Аграрии увеличили посевные площади под эту культуру, соответственно, в этом году мы ожидаем, что размер этих площадей останется неизменным или несколько больше (прогнозировано на +5 %, всего 120 тысяч га)", - сообщили эксперты "Украинского союза промышленников и предпринимателей" (УСПП), пишет Delo.ua.

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Кроме того, в этом году увеличение площадей может быть за счет того, что в трех областях Украины завершили разминирование земель, где обычно сеяли эту культуру.

Какая будет цена на гречку

В УСПП прогнозируют, что в этом году цены на гречку не будут существенно меняться. Заоблачных 100 грн за кг ждать точно не стоит.

"В частности, если инфляция или курс доллара в Украине не совершит внезапного скачка, то значительных изменений в ценах не будет. Именно фискальная и монетарная политика будут влиять на колебания цен на продукты в целом и гречку в частности", - отметили эксперты.

Цены на гречку

В начале года средняя цена на гречку составляла 69,40 грн/кг, а в апреле килограмм крупы стоит в среднем 57,01 грн.

Цены на гречку
Цены на гречку / скриншот Минфин

Смотрите видео о том, какими будут цены на продукты в этом году.

Цены на продукты

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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