В Украине резко рухнули цены на гречку

Гречневая круппа дешевеет уже пятый месяц подряд. В августе прошлого года она стоила почти 92 грн за киллограм.

Гречка / УНИАН

В Украине подешевела гречка. Килограмм этой крупы стоит в среднем 65,4 грн, тогда как в декабре-2022 среднемесячная цена составляла 73,85 грн.

Согласно данным на портале Минфин, дешевеет круппа уже 5-й месяц подряд. Последний раз цены на нее выросли еще в августе-2022 – с 91,7 грн/кг до 92,73 грн/кг (+1,03 грн). Далее же стоимость только снижалась:

сентябрь – до 87,94 грн (минус 4,79 грн);

октябрь – до 80,78 грн (минус 7,16 грн);

ноябрь – до 76,99 грн (минус 3,79 грн);

декабрь – до 73,85 грн (минус 3,14 грн);

январь-2023 – до 69,95 грн (минус 3,9 грн. Данные на 1 число. После этого цены снизились еще на 4,55 грн).

Таким образом стоимость гречки снизилась на 8,45 грн.

Цены на гречку в Украине / index.minfin.com.ua

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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