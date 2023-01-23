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Стоит покупать уже сейчас: в Украине значительно вырастут цены на гречку

23 января 2023, 16:29
Эксперт отметил, что цена снизилась после насыщения рынка гречкой нового урожая.
гречка
Цены на гречку / pixabay

Цены на гречку в Украине значительно снизились. Как отмечают эксперты, уже в 2023 году в Украине возникнет дефицит гречки и крупа резко подорожает.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что цена снизилась после насыщения рынка гречкой нового урожая.

После резкого скачка цены на гречку до 100 и более гривен за килограмм, нынешняя ее стоимость в среднем 85 гривен, а местами и в 70 гривен уже не так пугает украинцев.

"Внутренний рынок всегда рассчитывался на 40 млн населения, но реально сейчас 30 млн населения. Все говорят, что внутренний рынок гречки – это 120 тыс. тонн. На душу населения в год уходит 3 кг гречки, то есть для 30 млн населения ее требуется лишь 90 тыс. тонн. Но в этом году гречки произвели 110 тыс. тонн, и ее некуда девать", - пояснил эксперт, передают donbas24.

Он отметил, что в мирное время излишки можно было бы экспортировать, но употребляют гречку только некоторые страны бывшего СССР и Китая. В Китай везти крупу очень далеко, а Европе ее практически не употребляют.

Цены на гречку
Цены на гречку / Минфин

"Производителям придется реализовать все выращенное в Украине, и они практически ничего не заработают на этом или вернут сумму себестоимости выращивания. Именно поэтому не стоит ожидать, что фермеры посеют много гречки. Такое было уже в 2013 году", вспоминает Олег Пендзин.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Ранее эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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