Цены на гречку рекордно упали: сколько стоит крупа в Украине

Цены на гречку / pixabay, УНИАН

Цены на гречку в Украине вновь рухнули. Поскольку сейчас продолжается уборка урожая гречки, цены на полках магазинов и торговых сетей начали постепенно снижаться.

По данным портала Минфин, за месяц килограмм гречки в среднем по супермаркетам подешевел более чем на 5 гривен.

Так, в сентябре средняя стоимость гречки составила 87,94 грн./кг, а в октябре цена снизилась в среднем до 82,40 грн./кг.

Отметим, что по состоянию на 4 октября дороже всего крупу можно купить в сети супермаркетов Варус – 89,90 грн./кг. В метро цена гречки более чем на 10 гривен ниже – 78,90 грн./кг, а в Ашане – еще ниже – 78,40 грн./кг.

Отметим, что по состоянию на 1 октября 2021 года, то есть годом ранее, стоимость 1 кг гречки в среднем составляла 45,28 грн. То есть за год подорожание составило почти 100%.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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