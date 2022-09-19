В Украине рухнули цены на гречку: сколько стоит купить крупу

Цены на гречку / УНИАН и ua.depositphotos.com

Цены на продукты в Украине с приходом осени снова взлетели. Как говорят эксперты, до Нового года будет подорожание основных продуктов.

При этом, по состоянию на 19 сентября, многие украинские супермаркеты снизили цены на гречку и подсолнечное масло.

По данным портала Минфин, ценник на гречку немного опустился.

В частности, средняя стоимость гречки снизилась с 92,73 грн/кг до 86,66 грн/кг.

Дешевле всего она обойдется в Ашан - 78,40 грн/кг, а дороже в Метро - 87 грн/кг.

При этом в Украине подорожало подсолнечное масло с 61,76 грн до 63,40 грн за 850 мл.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

Читайте также: