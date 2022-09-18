Украину ждет резкий скачек цен на продукты в ноябре: эксперт рассказал, что стоит купить сейчас

Цены на продукты / pixabay

Цены на продукты в Украине значительно выросли. Главной причиной тотального подорожания есть оккупация украинских территорий, где выращивали сельскохозяйственную продукцию.

Как говорит кандидат экономических наук Александр Хмелевский, Украина экспортирует аграрную продукцию в значительных объемах, поэтому наши производители ориентируются на мировые цены. Война и блокада украинских портов послужила причиной дефицита продуктов в мире и роста цен на мировых рынках.

"На рост цен на продукты влияет энергетический кризис и рост цен на энергоносители. В структуре себестоимости аграрной продукции значительное место занимают расходы на топливо, электроэнергию, газ и т.д", - говорит эксперт, пишет РБК-Украина.

Кроме того, по тем же причинам с начала года существенно прибавили в цене удобрения, семена, средства защиты растений.

Цены на продукты взлетят в ноябре

Специалист говорит, что уже в ноябре украинцы будут наблюдать "скачок" на ценниках.

"Хотя сейчас происходит сезонное понижение, стабилизация цен, которая связана с существенным предложением овощей и фруктов. Однако они подорожают гораздо больше: в среднем на 30-35%", - отметил он.

Что касается цен на хлеб и муку, то у Украины есть значительные запасы зерна, что означает отсутствие дефицита. Но из-за ограничения экспорта в ближайшие месяцы, по мнению эксперта, цены будут расти умеренно на 10-15%.

Такая же тенденция ожидает стоимости масла и сахара, которые могут прибавить в цене 15-20%.

По словам эксперта, цены на некоторые крупы, как гречка и рис, в значительной степени зависят от импорта, поэтому девальвация гривны может привести к росту цен на эти продукты на 20-25%.

Александр говорит, что из-за массового убоя скота зимой может наблюдаться дефицит молока и молочных продуктов. Это станет причиной возможного повышения цен на 30-40%.

По тем же причинам соответственно подскочат и цены на мясо - примерно на 30%.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

По его словам, подорожание продуктов состоится потому, в частности, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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