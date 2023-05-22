По 40 гривен за пшеничный: украинцев предупредили о резком подорожании хлеба

По данным Госстата, хлеб уже с начала года подорожал на 3,3%.

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В Украине прогнозируют подорожание хлеба / pixabay

В Украине прогнозируется существенное повышение цен на хлеб уже до конца 2023 года.

По прогнозам экспертов, в зависимости от вида в последующие полгода он прибавит в цене от 1,5 до 3 грн за единицу, сообщает Аgronews.

По данным Госстата, хлеб уже с начала года подорожал на 3,3%. Это связано с продолжительным энергетическим кризисом в Украине. Также влияет и очередное удорожание топлива, которое ожидается с 1 июля.

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По прогнозу экспертов, хлеб будет продолжать дорожать примерно на 0,5-1% в месяц.

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта может подорожать на 1,7% – до 41,81 грн/кг.

Добавим, что до конца года пшеничный хлеб, который в начале мая стоил 32 грн, подорожает до 34,65 грн (на 4-8%). Стоимость батона также увеличится на 4-8%, с 22,30 грн до 24,15 грн.

Напомним, с начала 2023 года в Украине выросли цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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