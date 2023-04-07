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Больше 100 гривен за кг: в Украине взвинтили цены на 4 овоща

Сергей Кущ
7 апреля 2023, 16:43 обновлено 7 апреля, 16:43
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Средние цены даже на оптовых рынках в начале апреля продолжают удерживаться на высоком уровне.
Овощи, цены
В Украине взвинтили цены на 4 овоща / УНИАН

В Украине сильно подскочили цены на ряд овощей. Среди них огурцы, помидоры, лук и морковь.

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев в комментарии Обозревателю предупредил, что в ближайшее время овощи продолжат дорожать.

"Сложно прогнозировать, но они (цены. – ред.) точно не снизятся в ближайшее время кардинально сильно. Мы будем ждать сезона. У нас сезон все-таки будет поздним, потому что Херсонская область все еще остается в зоне боевых действий, а тепличные овощи не будут продаваться дешево из-за того, что дорогая электроэнергия и газ. Нет смысла продавать дешево овощи", – сказал эксперт.

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Средние цены на оптовых рынках в начале апреля:

  • огурцы (тепличные) – 100-115 грн/кг (цена выросла на 45%);
  • помидоры – 75-95 грн/кг (цена выросла на 19%);
  • лук – 44 грн/кг (цена выросла в 2,3 раза);
  • морковь – 28,50 грн/кг (цена выросла на 63%).

Цены на продукты в Украине

Напомним, с начала 2023 года в Украине выросли цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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