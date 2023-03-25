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По 100 гривен за килограмм: в Украине резко подскочат цены на лук

25 марта 2023, 13:12
В Украине стремительно подорожал лук, нынешние цены - не предел, говорят эксперты.
Лук, цены на лук
Цены на лук в Украине достигли рекордных отметок / Фото pixabay.com, УНИАН

В Украине наблюдается рекордный скачок цен на лук. Причина этому - военная агрессия страны-оккупанта России в отношении Украины. Эксперты рассказали, стоит ли ожидать, что популярный овощ подешевеет, и спасет ли ситуацию новый урожай.

Как объяснила изданию Лига. Бизнес эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова, в Украине подорожал лук из-за значительного дефицита, вызванного временной оккупацией части Херсонской области, где выращивалось 80% всего украинского лука. Также не смогли полноценно собрать урожай Николаевской и Одесской областях. Но главным образом к дефициту лука в Украине привели боевые действия и оккупация Каховки.

"Поэтому качественный собственный лук Украина потребляла где-то до середины декабря. Менее качественный – до середины января. А дальше закончился и он, потому на рынок поступил импорт", – объяснила Руженкова.

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Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что Украина всегда докупала лук в конце марта – начале апреля. Но в этом году из-за дефицита импорт в очень больших объемах начался на два месяца раньше.

По словам Пендзина, сажать лук в этом году будут "все, кому не лень". Но даже при увеличении количества игроков на рынке, нынешний дефицит лука покрыть быстро будет невозможно. Поэтому рост цены на лук, вероятнее всего, будет продолжаться. Существенного подорожания стоит ожидать перед Пасхой.

"Рост будет до июня, когда начнет приходить сухой украинский лук. Но до этого времени мы сможем увидеть лук и по 100 гривен за килограмм", – резюмировал Пендзин.

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

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